盈富交投料超騰訊！　ETF勢力抬頭　港交所︰優化機制降交易成本

盈富基金（2800）是本港第一隻交易所買賣基金（ETF），成立至今已經25年，同步「見證」本港近年ETF市場迅速發展。據港交所（0388）統計，目前包括ETF在內的ETP（交易所交易產品）有194隻，市值雖然只有4960億元，但日均成交額達154億元，為歷史新高，相當於整體交易額的13%至14%。



港交所交易所買賣產品主管Jean Francois Mesnard Sense接受《香港01》訪問大談本港ETF投資情況，並稱隨著本港ETF市場的增長，越來越多的投資者開始關注ETF的投資機會。在本港，零售及機構投資者，均可按自已的需要，投資不同的產品。



Jean Francois Mesnard Sense表示，越來越多的投資者開始關注ETF的投資機會。（夏家朗攝）

上月單日成交創千億

他舉例，近日港股成交顯著，自9月份內地推出多項措施「救市」後，整體港股成交額單日創逾6,000億元以上，當中ETP的成交量也水漲船高，特別是10月8日，單日成交額高達930億元，其中ETFs和LNI（槓桿和反向產品）貢獻770億元。若分開計算，ETF於10月8日創出最高單日成交額，達768億元；L&I產品則於10月9日，創單日最高成交額為162億元。

今年首十個月ETP錄得資金淨流入467億港元按年增長48%，已非常貼近去年全年的數目，近月亦有大量資金流入中、港ETP。

Jean Francois Mesnard Sense解釋，全球各地的投資者，通常在市場波動時更傾向於選擇ETF，主要因為不用花時間挑選個股，同時可快速應對市場變化。投資者方面，他認為本港的ETF市場是最國際化的市場之一，投資者不僅來自香港和內地，亦包括來自歐美、東南亞，甚至中東。

盈富基金有望成為港交所交易量最多的證券。（資料由港交所提供）

目前主題式ETF有76隻，包括黃金和虛擬資產等主題。﹙資料圖片﹚

主題式ETF已達76隻

他又稱，自2020年以來，港交所前五大交易證券中，ETF的地位顯著上升。2020年新冠疫情期間，前五大交易證券主要是個股；今天則是盈富基金，其今年有望成為港交所交易量最多的證券，超過騰訊，充分反映了ETF市場的增長，及更多投資者開始轉向ETF。

Jean Francois Mesnard Sense又表示，年初至今港交所已達成多項重要的里程碑，有超過30隻新上市的交易所買賣產品，包括多隻美國國債ETFs上市，推出備兌認購期權ETFs（Covered Call ETFs），虛擬資產ETF等。

目前在港交所上市的產品，包括了投資中港股市、區域股票、主題投資（如電動車和人工智能），固定收益（例如美國國債）、槓桿反向產品、黃金和虛擬資產等。目前主題式ETF有76隻，中國債券的有6隻，槓桿及反向產品有21隻。

（資料由港交所提供）

他表示，港交所會持續優化機制，提高市場效率以降低交易成本，包括上周五（11月1日）於開市前時段及收市競價交易時段引入莊家參與，目標是減少ETF價格偏離資產淨值的幅度並進一步改善價格發現過程。

至於ETF互聯互通交投暢旺，擴大後的合資格證券範圍後，符合「滬港通」資格的ETF產品由10隻增至16隻。至於北向ETF日均成交金額為7億元人民幣，佔整體北向交易日均成交金額0.6%；南向ETF日均成交金額為20億港元，佔整體南向交易日均成交金額6%。

ETF市場 港創下亞洲多個「第一」

另外，他亦提到，25年來香港創下了不少的「第一」，包括是香港是亞洲首隻ETF的發源地；全球首隻提供亞洲市場敞口的ETF、亞洲首隻固定收益ETF、首隻中國主題ETF，以及亞洲首隻虛擬資產ETF的誕生地，反映本港市場悠久的創新歷史。

他提到，港交所計劃於2025年優化現有制度，將透過網上平台將ETP的實物申購及贖回機制數碼化及自動化，惟仍須待系統準備就緒及取得監管批准。措施旨在取代現有的若干人手和紙本作業，簡化ETP的申購及贖回流程，從而推動ETP二級市場活動。

他指，港交所一直致力推動ETP市場發展，措施包括於2019年在香港採納國際中央證券存管機構結算模式（ICSD）；2020年實施新價位表及新持續報價莊家責任機制；以及2022年將ETF納入互聯互通合資格證券。