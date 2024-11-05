比亞迪香港終止聯大汽車經銷合作　和諧汽車斥1.5億元接手

比亞迪（1211）公告，變更香港地區乘用車經銷業務，終止與聯大汽車公司的經銷合作，名下全部比亞迪乘用車品牌業務（包含但不限於車輛銷售、售後及其他服務），均會移交由其在港其他授權經銷商繼續負責。



和諧汽車現為比亞迪在港經銷商

2022年，比亞迪正式登陸香港私家車市場，此前聯大曾為比亞迪品牌的獨家代理，隨後公司引入和諧汽車（3836），作為另一間代理公司，由雙方共同合作。變更經銷業務後，和諧汽車公告稱，其將成為比亞迪新能源汽車在港唯一經銷商。

此外，比亞迪旗下新品牌騰勢DENZA，今年推右軚版攻港，騰勢原為比亞迪與Benz合作品牌，在港代理商也為Benz港澳獨家代理，代理時長達70年的仁孚集團。不過9月時，比亞迪從Benz手中完成股權收購，外資自此退股。

比亞迪續強調，為保障香港地區車主及客戶的權益，比亞迪會與聯大一起，主動聯絡所有車主及准車主安排跟進後續事宜，以確保業務的順利過渡，保證每位車主的權益不受任何影響。同時，客戶如有任何服務需求，亦可直接聯絡比亞迪客戶熱線、聯絡或前往在香港地區的任何一家授權經銷商門店。

比亞迪（1211）公告，變更香港地區乘用車經銷業務，終止與聯大汽車公司的經銷合作。（資料圖片）

和諧公告斥1.5億元從聯大購買資產

隨後，和諧汽車昨晚（4日）續發佈公告指出，公司將斥資1.5億元購買資產，賣方為「BYD於香港之代理」，賣方董事及股東為施純杰，即從聯大汽車處購置資產。

購買資產就包括展示廳、服務中心、倉庫、倉庫車位、固定資產（如裝修、設備及設施、工具及辦公傢俱），以及試駕車和辦公用車、庫存車輛、庫存備件等。此外公告中另指，「捷興」將作為賣方聯大汽車的債權人，參與訂立買賣協議，捷興主要從事一般貿易。