美國大選｜特朗普回朝　分析憂中港股市或被「邊緣化」

特朗普已率先宣布勝出美國大選，將有望成為新一任美國總統，市場關注對中國的影響。晨星分析表示，對中國來說更重要的是全國人大會議和任何財政政策細節。關稅和其他安全禁令的不確定性將損害投資者情緒，因此除非有明確的財政政策細節，否則認為中港股市將會被「邊緣化」。



股市表現料將出現分化

晨星亞洲股票研究總監陳麗子及高級股票分析員王建凱認為，鑑於今天（11月6日）恒生指數普遍下跌，認為市場已開始消化關稅風險，儘管某些公司在美國沒有收入或營運風險。短期內市場仍可能對此消息做出反應，潛在的回調可能為某些公司提供有吸引力的切入點。

由於特朗普的勝利不太可能改變美國對華政策的方向，晨星預計，美國將首先採取更多措施遏制中國的製造業主導地位，特朗普可能會更快地徵收更多關稅，並將更多實體添加到被禁實體和/或被禁安全名單中。也預期他一貫誇張的言論，可能會導致市場波動。然而鑑於中國股市主要因國內經濟問題而受壓，也預計如果隨著政府加大刺激措施，中國國內消費復甦，股市表現將出現一些分化。

（視覺中國）

偏好博彩及餐飲等板塊

該行仍然更偏好那些依賴國内市場、并且大部分收入來自中國的公司，例如博彩、餐飲和某些消費性非週期性行業。同時，通訊服務、週期性消費品、消費者防禦性和能源板塊的交易價格仍較公允價值估計至少有 20% 的有吸引力的平均折扣。

現階段，認為中國政府需要更具體的政策舉措，以確保消費者信心持續復甦。考慮到不確定性，雖然基本觀點仍然是從 2025 年下半年開始經濟將逐步改善，但更願意對能夠提供低預算服務或商品的公司進行投資配置，因為繼續看到中國消費者正在降低他們的消費習慣。相信明年旅行仍將在消費者預算中佔據較高份額。