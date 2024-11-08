人大救市力度揭盅！　推6萬億刺激經濟方案　分3年實施｜一文看清

十四屆全國人大常委會第12次會議，自本周一（4日）起，一連五天在北京舉行，隨著美國總統大選塵埃落定，外界將聚焦正關注今日（8日）會議完結後，下午4時人大會否公布新一輪刺激經濟措施。



全國人大財政經濟委員會副主任委員、全國人大常委會預算工作委員會主任許宏才，以及財政部部長藍佛安出席新聞發布會，同時宣布推出6萬億刺激經濟方案，分三年實施。



【16:45】不增加政府債務總體負擔

藍佛安表示，在在統籌考慮存量隱性債務規模、化債支持政策和地方可用化債資源等因素的基礎上，建議增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務。

當中，增加地方政府債務限額置換存量隱性債務，一是不增加政府債務總體負擔，不改變地方償債責任；二是考慮隱性債務和法定政府債務之間的利差，預計可累計節約利息支出約4000億元；三是推動解決地方各類「三角債」問題，提振經營主體信心，降低金融機構呆壞賬損失；四是支持地方卸下包袱、輕裝上陣，扭轉存量債務過度佔用財政資源的困境，騰出更多資金解決基層「三保」及經濟發展堵點問題，優化政府投資佈局，推動高質量發展。

人大救市推6萬億刺激經濟方案。（資料圖片）

【16:40】將不新增隱性債務作為「鐵的紀律」

藍佛安指，為遏制新增隱性債務，會從三方面實行。一是監測口徑更全。財政部正會與相關部門健全資訊分享及監管協同機制，全口徑監測地方政府承擔償還責任的債務狀況，動態分析、及時預警、防範風險。關於融資平台經營性債務，根據相關要求，金融管理部門已經研究制定了金融支持地方債務化解的政策舉措，我們將積極配合抓好現有金融支持政策落實。

二是預算約束更強。將不新增隱性債務作為「鐵的紀律」，持續加強預算管理，督促地方依法合規建設政府投資項目；對未納入預算安排的政府支出事項和投資項目，一律不得實施，堅決堵住地方違法違規舉債的途徑。

三是監理問責更嚴。強化收集新增隱性債務線索，及時掌握違規舉債新手段、新變種，推動監管從事後「救火補漏」向事前「防患於未然」延伸。嚴格落實地方政府違規舉債問責。

【16:35】遏制新增隱性債務

防範化解地方政府債務風險，在解決存量債務風險的同時，必須堅決遏制新增隱性債務。財政部將會同相關部門，持續保持「零容忍」的高壓監管態勢，對新增隱性債務發現一起、查處一起、問責一起。主要從三個方面發力。

【16:30】經置換地方債 料五年累計可節省約6000億元

藍佛安表示，要解決地方「燃眉之急」，緩釋地方當期化債壓力、減少利息支出。這次置換，近三年密集安排8.4萬億元，大幅降低了近幾年地方需消化的隱性債務規模，讓地方卸下包袱、輕裝上陣。同時，由於法定債務利率大大低於隱性債務利率，置換後將大幅節省地方利息支出。我們估算，五年累計可節省約6000億元左右。

人大推6萬億刺激經濟方案。(資料圖片)

【16:25】部分地方隱性債務規模大 存在「爆雷」風險

藍佛安又稱，目前一些地方隱性債務規模大、利息負擔重，不僅存在「爆雷」風險，也消耗了地方可用財力。在這種情況下，實施這樣一次大規模置換措施，意味著化債工作思路作了根本轉變．

一是從過去的應急處置向現在的主動化解轉變，二是從點狀式排雷向整體性除險轉變，三是從隱性債、法定債「雙軌」管理轉向全部債務規範透明管理轉變，四是從專注於防風險向防風險、促進發展並重轉變。從政策效應來看，能夠發揮「一舉兩得」作用。

【16:15】2023年全國隱性債務餘額為14.3萬億

藍佛安稱，在各地各部門協同努力下，中國地方政府隱性債務規模不斷減少。 2023年末，經過逐項甄別、逐級審核上報，全國隱性債務餘額為14.3萬億。今年以來，受外部環境變化和內需不足等因素影響，經濟運作出現一些新的情況和問題，稅收收入不如預期，土地出讓收入大幅下降，各地隱性債務化解的難度加大。

針對上述情況，從2024年開始，連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，補充政府性基金財力，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元。

再加上這次全國人大常委會批准的6萬億元債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元。同時也明確，2029年及以後年度到期的棚戶區改造隱性債務2萬億元，仍以原合約償還。

上述三項政策協同發力，2028年之前，地方需消化的隱性債務總額從14.3萬億元大幅降至2.3萬億元，平均每年消化額從2.86萬億元，減為4,600億元，不到原來的六分之一，化債壓力大減。故此經估算後，地方依靠自身努力化解是完全可以做到的，甚至有些地方是比較輕鬆的。

人大公布刺激經濟方案。(資料圖片)

【16:15】每年花2萬億

藍佛安表示，增加的6萬億地方政府債務限額分3年安排，2024至2026年，每年將花2萬億，支持地方用於置換各類隱性債務。

【16:10】安排一次報批 分三年實施

許宏才在新聞發佈會上指，議案提出，爲便於操作、儘早發揮政策效用，新增債務限額全部安排爲專項債務限額，一次報批，分三年實施。按此安排，2024年末地方政府專項債務限額將由29.52萬億元，增加到35.52萬億元。

許宏才表示，議案已經全國人大常委會批准，國務院財政部門將按程序儘早下達分地區限額，地方政府將依法做好債券置換工作，各級人大及其常委會將依法做好監督工作。

【16:05】增加6萬億元地方政府債務限額 置換存量隱性債務

十四屆全國人大常委會第12次會議表決，通過全國人大常委會關於批准《國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案》的決議。

當中增加地方政府債務限額6萬億元，用於置換存量隱性債務，爲地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。

人大救市力度成外界關注焦點。（資料圖片）

中國救市力度眾說紛云

外界對中國救市力度，其實一直眾說紛云。美國《華爾街日報》指，往年的全國人大常委會通常在10月底召開，而今年推遲至11月初，接近美國總統大選結束，或意味有關政策規模，將根據美國選舉結果而進行調整。不過，有鑑於早前財政部舉行記者會，未有明確披露市場最關注的增量財政政策的規模等，，恐怕今次會出現同樣情況。。

而野村則預期，未來數年財政刺激方案的規模，最終可能達到每年GDP的2%至3%。另預期內地將提供1萬億元用於充實銀行資本，這筆資金主要作核銷不良貸款。高盛則預計，內地政府將額外發行1萬億至2萬億元超長期特別國債，用於置換債務。