6+4萬億化債市場「唔收貨」　專家：V型反彈難實現　後招再待下月

人大常委會昨傍晚如期出招，表決通過增加6萬億元（人民幣，下同）的地方政府債務限額，用於置換存量隱性債務，官方解釋，連同4萬億地方政府專項債券，整體化債規模合共達10萬億，算是與市場預計的10萬億救市呼聲契合。



澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆，總結今次出招，「對經濟增長作用不顯著，對化解債務危機作用很顯著，」不過他明言，市場最期待的V型反彈，會相對落空。措施公佈後，恒指期貨應聲下跌逾百點，富時中國A50期貨就挫半成，多隻熱門中概股均插水，坊間難掩失落情緒。



表決通過的6萬億元地方政府債務限額，分3年實施。（資料圖片）

料5年可慳6000億 惟市場「唔收貨」

根據記招闡述，今次表決通過的6萬億元地方政府債務限額，全部安排為專項債務限額，分3年實施。財政部部長藍佛安預計，至2028年以前，地方需消化的隱性債務總額，將從14.3萬億元縮至2.3萬億元，料5年累計地方利息支出，可慳6000億。

楊宇霆分析指，今次中央化債的決心可謂堅決，但化債是解決長遠發生金融危機的隱患，並未回答市場短期對於具體財政政策的問題。早前預告的特別國債發行計劃，亦未有後續進展披露。而市場廣為期待的提振消費舉措，也停留在年初時的「以舊換新」計劃，故此，市場情緒難掩失落。

而記招開始後，恒指收市競價時段便急挫，全日高開低走失21000關。恒指期貨日市亦應聲急瀉約500點，夜期繼續向下，低水463點，富時中國A50期貨就挫半成，納斯達克中國金龍指數跌逾3%，重磅中概股齊齊插水，可見市場「唔收貨」。

楊宇霆總結化債方案，「對經濟增長的作用不顯著，對化解債務危機的作用很顯著，但市場最期待的V型反彈，就相對落空」。（資料圖片）

專家憂嚴控新增債務阻增長 「開源」更迫切

楊宇霆續稱，記者會透露出的另一大關鍵信號，是對於新增債務的限制。部長藍佛安昨日指出，未來會更強調預算約束，將不新增隱性債務作為「鐵的紀律」，這就意味著，今次化債雖然釋放了地方財力，但未來地方投入經濟增長方面的資金，也會受到限制。

藍佛安已然明言，今年以來，受多種因素影響，中央和地方財政收入不及預期，正採取一系列措施，確保完成全年預算目標。楊宇霆解讀稱，解決存量債務只是第一步，「開源」更迫在眉睫，事關未來數年GDP增長動力，在新增債務的限制下，未來能否有穩定的財政收入，支持地方經濟建設，就成為市場的憂慮之處。

根據他的預計，伴隨近期PMI等數據回暖，料今年GDP增速可為4.9%，與官方給出的全年經濟增長約5%左右的「保5」指引吻合。但對明年的預期就未算樂觀，其直言不諱指出，料明年內地GDP增速將放緩至僅得4.3%。

藍佛安指今年以來，受多種因素影響，中央和地方財政收入不及預期。（資料圖片）

非因特朗普當選調整 後招再待12月會議

而此前市場多有傳聞認為，內地將根據美國大選的結果作出救市力度調整，如若特朗普重掌白宮，則會加碼應對其對華的嚴苛態度。楊宇霆就認為，特朗普對華的潛在封鎖，主要集中在貿易層面，因此今次提出的化債規模，並非特朗普當選後，加碼出台的結果。

即便特朗普揚言，上任後將對華徵收高達60%的關稅，但仍未可預計，其競選時吸引選民信心的發言，能否切實落地，幾時得以推出。因此他認為，內地不會如此杞人憂天，在美國未有具體措施前，先行自亂陣腳。

不過，另一間渣打大中華區經濟師陳冠霖對關稅態度，就稍悲觀，他認為關稅仍是不可忽視的外圍風險，但相信中央政府會預留足夠空間來應對。同時預告，應關注今年12月的中央經濟工作會議，屆時或可為明年更多的的刺激措施，提供指引和展望。