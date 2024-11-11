金融科技｜德勤馬培煒︰採用AI　可助增加收入及降低成本

人工智能（AI）近年在不同行業均有引入，冀收提高效率及降低成本之效。手執本港經濟牛耳的金融業，對人工智能應用相當熱衷。在今日（11日）《香港01》舉行的「金融科技前瞻研討會」上，多名嘉賓就有關金融科技中的人工智能進行討論。



其中，德勤人工智能研究院院長（香港）馬培煒指出，不獨是金融機構，不少機構均不同工作流程均涉及人手處理 ，有關工作不少是重覆性。以往AI較有用﹑較傳統的AI，可減少重覆性工作，又表示以往要人手輸入數據等工作，傳統的數據分析方法應可以做到。

不過，馬培煒指出隨著生成式AI（GEN AI）出現，其獨特之處，可以提供更好具個性化服務，照顧每名顧客並更精準地提供對需要的產品，這是開源的方法，因為從大數據中更了解客戶需要的產品。當同事與客戶接觸時，可以更加貼心，並了解客戶的需求。他指出在風險管理方面，現今的數據較以往多，在運算上亦可較以往快。透過歷史及行為模式，以評估人類信用的準確性，可以減少壞帳出現，降低成本。

馬培煒指出，生成式AI（GEN AI）出現，可以助金融機構提供更好具個性化服務，照顧每名顧客並更精準地提供對需要的產品。（羅國輝攝）

AI助銀行為客戶製訂更個人化產品

談及客戶需求時，馬培煒指出當金融機構以往為客戶進行投資組合評估時，需要客戶主任與客戶進行長時間商討，再需要制定模型以了解客戶如何設計組合。但是透過大數據分析﹑AI分析便可以知道這為客戶最須要的投資組合，便可以提高的賣點﹑增加收入。

他又指，AI已改變金融領域模式，料未來可理解到客戶需要什麼服務，提供個性化服務，「日後可能就連聲音都可以做到情感分析。」

馬培煒又指出對銀行而言，有關反洗錢及反恐怖分子的流程是相當重要。銀行要快速找出原來有人進行有關犯罪行為。透過AI作分析﹑特別是進行網絡分析，便可以尋找出有關情況。目前金管局已作出類近安排，認為有助降低銀行界損失。

方保僑指，涉人工智能的數據準確性也是一個挑戰。﹙蘇煒然攝﹚

方保僑︰不敢講一定有辦法監管

另外，同場的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，針對人工智能的監管十分難，金融體系尤甚，因法律、法規肯定跟不上科技發展，情況如當年雲計算剛推出時，大家由懷疑到應用，然後「出事」，開始監管，推出了私有雲、公共雲、政府雲，「人工智能的發展也是一模一樣，只是十年發展集中在一年內發生，如何監管到，不敢講一定有辦法。」

另外，他提到數據準確性也是一個挑戰，並提醒︰「用戶如果不熟某領域，不要叫AI寫，出來看似專家文章，但『中招』機會好大。」