阿里雙11再發次輪戰報　逾百直播間成交額破億元人幣　創歷史新高

雙11正日來臨，阿里巴巴（9988）公佈最新品牌表現。今年雙11第二個售賣期早前於10月31日晚上8時開始，直至11月11日。



截至今日凌晨0時，有139個家電家居品牌、79個美妝品牌、34個3C數碼品牌、66個服飾品牌成交額，超過億元人民幣。



逾百直播間成交額破億元人幣

今年屢有提及家電換新等刺激消費措施，政府補貼與平台優惠全面帶動家電家居銷售，截至今日凌晨0時，海爾、美的、追覓、戴森Dyson等139個家電家居品牌成交額破億元人民幣；超過1,200個單品成交額破千萬元人民幣，其中包括200多個天貓雙11期間首發的新品。

而美妝行業中，成交額破億元人民幣的美妝品牌數達79個；3C數碼行業中，蘋果、小米、華為、OPPO、索尼、富士、DJI（大疆）、任天堂等34個品牌成交額破億元。服飾行業中，66個品牌成交額破億元人民幣，首次參加雙11的新品牌迎來成交高峰，多品牌首次參與，成交額破千萬元人民幣。

而在直播方面，成交額破億元人民幣的直播間已超過100個，創歷史新高，其中有32個破億直播間按年增速超過100%。

阿里巴巴

華倫天奴（Valentino）、伊菲丹（Evidens de Beauté）等品牌成交額按年增長超過100%。海藍之謎（La Mer）、赫蓮娜（Helena Rubinstein）、SK-II、肌膚之鑰（Clé de Peau Beauté）、蜜絲婷（Mistine）、科顏氏（Kiehl's）、湯姆福特（Tom Ford）等多個國際品牌成交額按年增長超過50%。

成交額破億元人民幣的直播間已超過100個，創歷史新高，其中有32個破億直播間同比增速超過100%。