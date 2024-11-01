阿里雙11新戰況　累計373個品牌成交額破億　88VIP購買人數增六成

阿里巴巴（9988）再公佈雙11戰果，從10月14日預售開啟至今，已有累計373個品牌成交破億元人民幣（下同）。公司昨日（10月31日）晚上8點，已開啟第二輪售賣。



雙11期間88VIP購買人數 按年增逾六成

阿里今年多次強調88VIP的權益升級，88VIP會員可享受限量發放分期免息券、無憂退貨等權益，且大額券的數量翻倍。香港本地的88VIP客戶，已經支持使用本地信用卡，直接港幣付款。

公司公佈指，從預售開始至昨晚，88VIP會員下單購買人數，按年增長超60%，人均購買金額按年增長超30%，88VIP會員訪問量，就按年增長50%。

阿里巴巴指，從10月14日預售開啟至今，已有累計373個品牌成交破億元人民幣。

88VIP會員規模現逾4200萬 過去一年保持雙位數增

阿里續稱，今年天貓雙11，88VIP對品牌爆發的貢獻愈發顯著。期間高端護膚品牌海藍之謎（La Mer）的88VIP會員成交佔比全店超過90%。於10月21至24日，品牌成交額突破10億元。

淘天集團88VIP業務總經理秀珣就透露，過去一年，88VIP年度合作品牌規模同比增長超過300%，過去一年88VIP會員規模保持雙位數增長。截至6月底，88VIP會員規模超4,200萬，現已成為國內最大規模電商付費會員體系。