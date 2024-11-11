CIES投資組合明年啟　港投陳家齊︰未必港產　但公司須對香港有心

港投公司今日﹙11日﹚就「新資本投資者入境計劃」（CIES），交由其成立管理的「投資組合」作出闡釋，公司公佈稱，截至今年12月底，到帳並配置於「投資組合」的資金，最少3億元，預計明年首季啟動投資，並選定2至4位基金經理。



行政總裁陳家齊續闡釋稱，揀定投資組合、亦或是基金經理的標準，須展現出「對香港有心」，例如願以香港為總部，或有長遠發展打算，但未必出身香港，因此不具備排他性。而今次投資目標，恰希望似5年前就選中如今熱門的電動車行業一樣，選中投資有爆發潛力的主題。



尋求具爆發潛質賽道 與港投主題有關但不重疊

陳家齊解釋投資項目時表示，因見到許多初期發展的行業，具備未來爆發的潛質，但目前尚未躍升。她舉例稱，5年前的電動車行業，鮮有人預料會存在如今的爆發潛質，公司今次投資便是希望揀選具備類似潛質的投資主題，例如低空經濟等。

而港投本身就具備其自身投資業務，即硬科技、生命科技、新能源與綠色科技三大領域。陳家齊表示，今次投資組合中揀選的投資主題，與港投公司本身的投資賽道，有關聯但並不重疊。 此外，由於初創公司規模體量有限，因此可投資的金額也未算大。

港投行政總裁陳家齊稱，揀定投資組合、亦或是基金經理的標準，須展現出「對香港有心」，但未必出身香港，因此不具備排他性。（資料圖片）

基金經理同需自行投資 須展現出「對香港有心」

談及基金經理問題，陳家齊表示，會在合適時機向公眾宣佈，下一批基金經理的擇定詳情，但出於市場競爭等多重考慮，具體的投資組合就不會披露。而投資組合、亦或是基金經理的標準，須展現出「對香港有心」，但未必出身香港，因此不具備排他性。

其續指，基金經理需提出2大新主題，每個主題下再另設投資組合，而基金經理需也自行投資該組合，同步承擔投資的風險亦或輸蝕。不過，儘管港投會負責揀定投資經理人選，但不會收取投資組合本身的費用，投資者需支付的就為法律、會計以及行政等費用。

陳家齊補充指，私募基金與股票有別，屬於長期投資，兼之以投資移民計劃本身的7年期限，因此會在7年後一次性分派回報給投資者。