呂志和逝世｜16歲創業靠「炸糭」賺第一桶金　香港富豪排名七位

嘉華國際（0173）及銀河娛樂（0027）公布，創辦人兼主席呂志和於11月7日逝世，享年95歲。



呂志和最近一次公開露面，是於8月底巴黎奧運國家運動員訪港，眾人入住嘉華旗下的酒店，呂志和亦親自到酒店大堂迎接運動員。

9月四代同堂曾賀95歲生日。（資料圖片）

9月四代同堂曾賀95歲生日

而最後一次出席活動，則在今年9月的95歲生日，五位子女呂耀東、呂耀南、呂耀華、呂慧瑜和呂慧玲，為其舉行盛大晚宴。當晚晚宴的主題為「珍」，因為珍字左邊為十二，右邊則是八三，兩組數字相加剛好是95，即呂志和的年齡，亦正好象徵歲用的珍貴與人生智慧。

四代同堂﹑身著華服的呂志和於晚宴上發言，表示感謝上天眷顧，賜予他兒孫塞滿堂，生活美滿，又向在席來賓就照顧及關照其家庭表示感謝。

呂志和在香港富豪中排名第7。（資料圖片）

香港富豪第七位

彭博億萬富豪指數顯示，坐擁地產及賭業王國的呂志和身家達145億美元（約1131億港元），在全港排名第7，全球排第168位。

呂志和祖籍廣東江門。（資料圖片）

祖籍江門 16歲創業速賺第一桶金

1929年出生的呂志和祖籍廣東江門，4歲時為逃避戰火，跟隨父親呂金銓移居香港。那時候，由於曾祖父在油麻地新填地街買下一些物業收租，呂家生活可算無憂，呂志和上小學也有丫環陪伴。後來日軍佔領香港，他初中便輟學，改為跟隨父親做生意

他於13歲便有生意頭腦，在街邊售賣南乳花生。而由於日佔時期麵粉、食油、雞蛋等物資昂貴，他靈機一動，將廉價的沙河粉，代替成薩琪瑪原料，製成「沙河粉馬仔」，又用米及竹葉蒸熟後油炸，製成大受歡迎的「炸糭」，之後將小生意做大，成功賺到第一桶金。據指，呂志和當時年僅16歲時已進帳50萬元。

1955年成立嘉華公司，正式進軍建材業，奠定日後事業的基礎。（資料圖片）

絕佳生意頭腦 大型開山機械「出租變自用」

而在50年代，韓戰結束後，呂志和從日本沖繩購入美軍戰後剩餘物資，如推土機、吉普車等，再轉手圖利，再現絕佳生意頭腦。後來，他發覺香港建築業對沙石需求甚殷，於是乾脆將手頭上的大型開山機械「出租變自用」，於1955年成立嘉華公司，正式進軍建材業，奠定日後事業的基礎。

呂志和憶述走進建材業的契機謂︰「當時我是做重型機械，觀塘的開山填海我都有參與的，但那時做馬路那些﹙工程﹚搵不到什麼錢，反而我下面那些做石的判頭，就搵大錢。在這樣的情況下，我於是試下去投呢度（九龍安達臣道石礦場），點知又比我投到！」就是這樣，1964年嘉華成功投得九龍安達臣道一區石礦場的開採權，是香港首間取得採礦牌照的公司，亦因此成就呂志和「石礦大王」的稱號。

呂志和70歲之齡勇闖澳門賭業，贏「新賭王」稱號。（資料圖片）

70歲之齡勇闖澳門賭業 贏「新賭王」稱號

這名城中大孖沙昔日以70歲之齡，勇闖澳門賭業，成就人生另一個高峰。憑藉其澳門博彩生意，於2014年一躍成為本港第二大首富，雖然近年排名有所回落，但「新賭王」的稱號早已廣為人識。

呂志和因在艱難時期發跡，將「窮則變，變則通」成人生座右銘。