港股首度打風不停市｜耀才許繹彬﹕運作正常　政策與世界市場接軌

天文台於周三（13日）晚上11時10分改掛8號風球，並指出最少維持今日（14日）早上10時，最終於今早10時20分改掛3號風球。由於港交所（0388）從今年9月23日起實施惡劣天氣安排，所以今早港股交易維持正常。證券界人士指出，「打風不停市」下公司運作正常，又指出相關安排與世界重要市場接軌，若成交保持在2,000億元以上，來自股票交易印花稅為庫房帶來收益。



耀才行政總裁許繹彬指出香港股票市場在八號風球高掛下，首次推出措施，在香港金融業可謂是一個「歷史時刻」。就公司而言，往時在八號風球或黑雨下，均需要同事上班當值，去應付環球股票及期貨市場（尤以國內Ａ股﹑日股及美國期貨）的買賣及交收，而客戶亦早已熟悉透過24時EDDA進行存款做買賣；因此今天香港交易所「打風不停市」對公司運作一齊正常，客戶透過網上進行開戶，交易，提存款亦如常運作。

許繹彬進一步指出，今次香港交易所「歷史性」推出「打風不停市」，相信並非能迅速增加成交，政策只是與世界重要市場接軌，能與其他國家爭一日之長短，在現行香港疲弱的經濟下，如在八號風球下，仍能保持2,000億元，相信在印花稅的進帳下，庫房亦會帶來不少收益，可謂締造雙贏，百利而無害。