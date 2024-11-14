首次打風不停市　證券商稱運作問題不大　港股「靜咗」是原因之一

今早（14日）8號風球一度維持，港股首次啟動「打風不停市」。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦今日接受電台訪問時表示，其證券行昨日開會預備極端天氣狀況，包括電話系統操作、銀行不開放的情況下如何進行交易操作等，但因疫情期間曾在家工作，加上近日港股「靜咗好多」，相信大部份證券行問題不大。



熱帶風暴桃芝11月14日早上7時集結在香港以南約130公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片)

由於港交所自今年9月23日起實施「打風不停市」，今日為新措施生效後，首個維持交易的交易日，投資者在本港發出8號風球以上和黑色暴雨期間，仍可照常買賣股票及衍生產品，並可透過滬深港通買賣內地A股等。

阮子曦接受商台節目訪問時表示，其證券行昨日召開會議預備極端天氣狀況，包括電話系統操作、銀行不開放的情況下如何進行交易等，但因疫情期間曾在家工作，相信大部份證券行問題不大。

華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦接受商台訪問時表示，其證券行昨日召開會議預備極端天氣狀況，包括電話系統操作、銀行不開放的情況下如何進行交易等。（資料圖片）

電話操作方面，阮表示，擔心市場如有異動卻無法聯絡客戶，尤其是涉及孖展的操作。他解釋，雖然證券行內有指示，如員工嘗試聯絡客戶某個次數後仍不果，便能自行執行替示，但阮稱擔心員工其後與客戶接洽或爭執時，在家工作期間「手勢不慣」，忘記錄音保障雙方，故昨日再次提醒員工遵從守則。

至於涉及銀行的操作，阮表示，會議上亦商討打風期間如客戶欲取消戶口及提巨款，證券行會如何應對，例如提款的審核程序等。不過他又指，以今日情況，如果銀行下午恢復正常運作，問題便不大。