阿里業績會｜雙11戰績勁　淘天撐起收入　支付互通料潛在新客猛增

阿里巴巴（9988）公佈截至9月底，第二財季業績，經調整淨利潤（non-GAAP）錄得365.2億元（人民幣，下同），按年挫9%，與市場預期相若。公司總收入2365.0億元，按年增長5%。業績電話會中，大行全部業務發問，均集中於淘天及雲業務。



此外季度內，公司在港完成雙重主要上市，並成功納入港股通，阿里最新披露指，截至報告期限制，即9月底的12個交易日內，港股通淨流入460億港元，相當於近5.2億股港股，佔據流通股的3%，可見為內地的投資者，提供了廣闊的參與渠道和機會。



期內斥資41億美元回購 未來節奏會視股價而定

財報公告指，集團期內斥資41億美元回購總計4.14億股普通股，流通股份較6月底進一步淨減少2.1%。首席財務官徐宏續指，相較於2024財年有5.1%的流通股減少，本財年半年就減少4.4%，足見流通股減少效果顯著。

不過展望未來，其也表示股份回購節奏，會視股價情況而定，有助管理回購的資金成本。且也會開始部分將股權激勵，替換為長期現金激勵，以管理股權激勵帶來的攤薄影響。

有分析師問及，人行此前出新招，提出「借錢回購」等項目，徐宏就表示，目前該項目或只針對A股上市公司，阿里暫無法參與，且目前阿里的回購動作主要在美股展開。其又補充稱，公司5月時發行50億美元的可轉債，此後便用於回購，且公司境內的人民幣現金儲備雄厚，目前對於離岸人民幣以及美元資金的興趣更大。

財報直接形容為，本季度收入增長是由淘天集團有節奏提升變現率所帶動，當中包括基於GMV的服務費和商家採用營銷工具「全站推廣」。（資料圖片）

淘天變現率提升振收入 雙11戰果超預期

而回歸公司業務，淘天集團居功甚偉，財報直接形容為，本季度收入增長是由淘天集團有節奏提升變現率所帶動，當中包括基於GMV的服務費和商家採用營銷工具「全站推廣」。阿里季內落實了千分之六的基礎軟件服務費，阿里媽媽「全站推廣」客戶滲透率穩步提升助廣告增長

公司首席執行官吳泳銘總結稱，今年雙11表現亮眼，GMV增長強勁，同時月度交易用戶創歷史新高，重新恢復增長。依照阿里此前與各大商家溝通的業績預期，其均表示雙11戰果超預期。

而集團貨幣化率（Take Rate）有所增長，大摩分析師問及用戶管理收入（CMR）會否超越商品交易額（GMV），阿里就回應指，會平衡在商業變現，與保護商家權益的關係，二者好似此消彼長，但阿里會重視總體營商環境。不過從中長期而言，Take Rate仍處於較低的水平，對提升有信心。

直播電商近來表現遜色，吳泳銘則表示阿里的情況恰恰相反，直播電商在阿里的雙11增速非常好。（資料圖片）

支付互通擴潛在用戶 直播電商逆市增長

而電商行業中，直播電商近來表現遜色，吳泳銘則表示阿里的情況恰恰相反，直播電商在阿里的雙11增速非常好，其分析認為，是因為不同平台的滲透率階段不同，88VIP多青睞品牌商品，阿里主打品牌旗艦店為主的「品質直播」，反而產生較強的化學反應。

此外，其坦然承認，微信支付接入淘天，令阿里相信未來的用戶增量空間巨大，相信月度交易用戶的增長還會有顯著的提振，希望通過中長期的投入令用戶留存，匹配當下市場份額GMV的增量。他續指，面對新支付方式產生的增量用戶，或許會有不同的消費習慣，因此會考慮增加與品牌商品相對的「白牌商品」的數量和品類。

吳泳銘表示，AI相關產品收入實現三位數增長，對核心業務的前景較過往更有信心。（資料圖片）

雲減價吸引客戶留存 AI投入期EBITDA存波動

雲業務作為另一大核心業務，期內表現不俗，雲智能集團收入為296.10億元，按年增長 7%。整體收入（不計來自阿里巴巴併表業務的收入）增長超過 7%，AI相關產品收入連續五個季度實現三位數的按年增長。

不過自由現金流為137.35億元，按年下降70%，主要歸因於對阿里雲基礎設施的投入。吳泳銘表示，雲可受惠規模效應，兼以AI的發展，可改善未來利潤率，目前公司API Tokens的減價，可吸引用戶使用其他包括存儲、數據庫等產品，可理解為獲取用戶增長的新手段。

此外，其認為生成式AI是20年一遇的歷史機遇，行業對於推理能力的算力，相信會有數量級的需求，阿里需提前投入，但也會關注投資效率，預計EBITDA會在AI的投入階段，存在波動。