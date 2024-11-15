阿里巴巴上季經調整純利錄得365.2億元　按年挫9%　收入增長5%

阿里巴巴（9988）公佈截至9月底，第二財季業績，經調整淨利潤（non-GAAP）錄得365.2億元（人民幣，下同），按年挫9%，與市場預期相若。



公司總收入2365.0億元，按年增長5%，遜於市場預計的2394.3億元。歸屬於普通股股東的淨利潤為438.7億元。阿里巴巴全日微挫，跌0.9%報87.2港元，全日成交額43.1億港元。

季度內，集團以總額41億美元回購總計4.14億股普通股，流通股份較6月底進一步淨減少2.1%，截至季度止，股份回購計劃仍有220億美元回購額度，有效期至2027年3月。

阿里巴巴

淘天訂單量雙位數增長 提升變現率助力總營收

期內，淘天收入訂單量增長雙位數，收入按年增1%至989.94億元。財報指，公司整體收入增長是由淘天集團有節奏提升變現率所帶動，當中包括基於 GMV 的服務費和商家採用我們的營銷工具全站推廣。

雙11期間淘寶天貓GMV實現強勁增長，買家數量創歷史新高，全週期有589個品牌成交額破億，刷新歷史紀錄。而88VIP會員，作為購買力最高的消費群體，本季度其數量持續按年雙位數增長，達到 4,600 萬。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，本季度，淘天業務持續對用戶體驗進行投入，豐富產品供給與科技同業建立長期合作，拓展淘寶和天貓平台上的支付和物流服務，預期對平台整體帶來顯著的增量效應。

阿里巴巴淘天集團收入按年增1%至989.94億元。（資料圖片）

AI相關產品收入 連續五季度實現三位數按年增長

阿里雲商業化收入增長加速，收入增長7%至296.10億元，反映外部客戶表現的整體收入（不計來自阿里巴巴併表業務的收入）按年增長超過7%，AI相關產品收入連續五個季度實現三位數的按年增長。

吳泳銘表示，雲業務較前數個季度加速增長，公共雲產品收入實現雙位數增長，AI相關產品收入實現三位數增長，對核心業務的前景較過往更有信心，並將繼續投入以支持長期增長。

AIDC收入增近三成 經調整EBITA虧損29.05億元

此外，阿里國際數字商業集團AIDC,季度收入同樣增幅強勁，增長29%至316.72億元，公司指，表現持續由跨境業務增長所帶動，尤其是速賣通Choice業務。

不過該分部經調整EBITA為虧損29.05億元，2023年同期為虧損3.84億元，相當於虧損擴大約6倍，主要是由於對速賣通和Trendyol 跨境業務的投入增加所致，部分被 Lazada 變現率和運營效率提升導致的經營虧損大幅減少所抵銷。

菜鳥收入就增長8%至246.47億元；本地生活集團收入增長14%至177.25億元；大文娛集團的收入為56.94 億元，按年下降1%。