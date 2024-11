曾揚言瞓身撐中國　對沖基金經理David Tepper上季卻減持阿里巴巴

內地於今年9月下旬宣布多項刺激經濟措施,投資者對內地經濟前景的信心明顯增加。不過曾揚言瞓身(All-in)看好中國的對沖基金經理David Tepper,旗下的Appaloosa Management卻在今年第3季減持阿里(9988)美股。



據Appaloosa Management提交的13F披露文件顯示,該基金於上季減持阿里持倉5%,不過該股仍是公司投資組合中最大持倉,佔比達16%。

阿里巴巴:A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.(Reuters)