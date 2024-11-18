星展︰特朗普回朝或影響美減息步伐　冀港財富管理保持雙位數增長

美國聯儲局9月及近日均有減息，星展香港零售銀行業務及財富管理業務總監毛安杰（Ajay Mathur）表示，息口下降已成必然趨勢，預計今年至明年聯儲局仍然會有數次減息。不過，預計減息步伐不會過急，若果通脹仍保持高位，相信息口會慢慢地減下來。特朗普上任後的經濟政策走向，也會帶來影響，星展在今後幾個季度做好準備去應對利率的變化。



Ajay Mathur表示，息口下降已成必然趨勢，若果通脹仍保持高位，相信息口會慢慢減下來。特朗普上任後的經濟政策走向，也會帶來影響。（Reuters）

財富管理等非利息收入 料助抵消利率變動影響

港息方面，由於聯繫匯率制度，會跟隨美息走勢，美國9月以來兩次減息，香港最優惠利率（P）也有跟隨下降，Ajay Mathur表示，明年美息有所變動，香港也料將跟隨。星展一直謹慎管理按揭業務，以確保在方向上利率要保證銀行的盈利，故在接下來的利率調整決策中，也會謹慎觀察市場反應，隨著消費者信心變化，如果市場上出現更大量的變動也會作出相應的調整。

不過，他也指出，星展業務較為多元化，除了有利息收入，也有非利息收入包括財富管理業務，能夠抵消利率的影響。

Ajay Mathur表示，包括香港及內地等客戶，均會偏好分散投資策略。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

客戶偏好分散投資

星展集團今年首9個月財富管理業務增長達52%，香港業務也錄得雙位數字增長，Ajay Mathur預計，後者全年也能夠保持雙位數增長，主要考慮到金融市場表現強勁，例如美股近日更創新高，料將繼續利好香港的財富管理業務。

對於客戶在目前環境下的投資偏好，Ajay Mathur表示，包括香港及內地等客戶，均會偏好分散投資策略，在地域方面，相較投資於單一市場，也會選擇投資全球市場不同的資產，包括固定資產，當息口向下固定資產仍能賺錢。