星展︰內地經濟轉型放緩難免　香港橋樑及金融中心角色不會改變

美國前總統特朗普回朝，市場預計會令地緣政治升溫，星展香港零售銀行業務及財富管理業務總監毛安杰（Ajay Mathur）表示，地緣政治衝突並非新的議題，特朗普首次當選的時候就已開始，此次為第二次上任，也會有相關政策，但是沒有人可以預測未來，故需要關注美國政策，最重要是做好準備去應對，只要積極主動去應對，相信未來會變好。



Ajay Mathur表示，地緣政治衝突並非新的議題，最重要是做好準備去應對，只要積極主動去應對，相信未來會變好。（Reuters）

地緣政治非新議題 關鍵是積極應對

對於香港在地緣政治升溫下的角色，他認為，作為連結內地和世界橋樑的角色，不會有所改變，因為司法立法體制仍然穩固，而企業的實力及貿易的結構並沒有改變，這些都是香港的優勢。與此同時，作為重要的金融中心，這個角色也不會改變，而且相信會越來越重要及穩固。

他解釋，這是因為內地作為世界工廠及製造業中心，現在也是高端製造業中心，包括電動車、電池、太陽能面板及可再生能源等，都看到中國在扮演主導的角色。在出口方面，也看到中國和世界其他地區都有貿易及出口，而且有很多貿易是通過香港來完成的。同時，也可以看到中資企業來港進行上市集資，香港仍然是重要的資本市場來招商引資，並保持優勢。

Ajay Mathur表示，香港作為連結內地和世界橋樑的角色，不會有所改變。（資料圖片）

中國在高端製造業上 扮演主導角色

對於內地經濟增長放緩，Ajay Mathur表示，確實看到經濟存在不確定性，與許多因素掛鉤，包括內房、消費者信心及及中國股市等，並對中國企業來港上市集資也造成影響。但也看到很多變化，新的行業板塊包括電池及可再生能源等興起，可以看到目前中國經濟形態在轉型，增速或許有放緩。

大灣區機遇方面，他表示，大灣區為進入內地市場的切入點，因為臨近香港，可以在此做很多測試，監管方也會推動很多政策先行，星展在過去幾年在大灣區有許多發展，透過合作夥伴推動消費及小微企業的銀行業務，希望能夠進入一些行業，例如電池及電動車，滿足企業及個人消費者客戶的需求，大灣區可以幫助星展更好地在整個內地市場發展，並實現和與香港業務的協同效應。對於香港居民來說，能夠更加便利地進行支付。

Ajay Mathur表示，新的行業板塊包括電池及可再生能源等興起，可以看到目前中國經濟形態在轉型，增速或許有放緩。（資料圖片）

與銀聯合作首推多幣種扣賬卡 迎港人外遊支付需求

星展香港與銀聯國際合作，向港澳居民推出全球首張多幣種扣賬卡（Debit Card），支持14種貨幣直接支付，包括港元、人民幣、美元及日元等，並可以提前兌換外幣，然後在外遊時使用，避免匯率波動帶來的損失。

銀聯國際總監兼香港分公司總經理李鵬林表示，港人疫情後出遊已恢復至疫情前水平，而北上內地更超越疫情前水平，新推出的產品支持14種貨幣直接支付，已完全覆蓋了港人日常出遊目的地。

他指出，目前銀聯網絡已拓展至183個國家或地區，與全球200個錢包進行了合作，發卡量達2.3億張銀聯卡，並在境外包括港澳、泰國、新加坡及蒙古等推出信用卡。未來在境外業務方面，會與包括星展等合作夥伴，推出更多新支付產品，以滿足中國及全球旅遊消費的需求。