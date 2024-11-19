金融峰會｜李雲澤：鼓勵中資銀行保險機構　在港設立境外區域總部

國家金融監管總局局長李雲澤，在今日（19日）舉辦的國際金融峰會中表示，將香港打造成為國際金融中心，是香港所需，國家所重。



其續強調，會支持在華的外資機構，更加全面深入地參與中國金融市場；也積極支持香港總部經濟建設，鼓勵中資銀行保險機構在香港設立境外區域總部



鞏固香港提升獨特的地位和優勢 支持兩地合作

其表示，當前全球前100大銀行中，有73間在港設有機構，前10大保險機構中，有7間在港有業務，而港資銀行佔據內地外資銀行近半。香港作為世界最大的離岸人民幣樞紐，下一步會繼續支持香港，在融入國家的發展大局下，更加鞏固提升獨特的地位和優勢。

具體而言，李雲澤提及，會繼續提升金融業對港澳開放水準，積極支持香港總部經濟建設，鼓勵中資銀行保險機構在香港設立境外區域總部，助力香港國際風險管理中心建設，也為中資企業走出去提供一站式的金融服務。

此外，還將支持兩地在銀行保險、跨境養老等金融領域的合作，加強共同應對風險挑戰的能力，健全兩地監管的溝通機制。

李雲澤（左二）續披露內地經濟情況，指出自第三季度推出一攬子增量策略以來，進出口等主要經濟指標顯著回升。（廖雁雄攝）

內地一攬子增量政策推出 經濟指標顯著回升

李雲澤續披露內地經濟情況，指出自第三季度推出一攬子增量策略以來，進出口等主要經濟指標顯著回升。

他表示，截止今年第3季末，內地金融業總資產約490萬億元人民幣，銀行業、保險業規模分別位元列全球第一和第二，保險公司綜合償付能力充足率196%，全國性銀行資本充足率近16%，撥備覆蓋率達240%，應對風險能力強。