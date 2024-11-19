金融峰會｜蔡崇信、馮國經對談供應鏈碎片化　冀港居中擔任控制塔

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信，馮氏投資主席馮國經，出席今日（19日）國際金融領袖投資峰會指，當前全球供應鏈處於碎片化趨勢，中國內地逐漸將零件組裝等業務，移至越南等地，但其實全球最主要的消費者來自歐美，形成了供應鏈碎片化。



蔡崇信指，短期看來，確乎影響出口量，但相信長期可幫助發展中的經濟板塊增長。馮國經就提出，香港在其中，可擔任中央控制塔一般的中介角色，成為融資樞紐。



供應鏈碎片化 冀港擔任生產線控制塔

面對全球地緣政治與供應鏈問題，馮國經就表示，全球供應鏈、貿易模式已經發生重大轉變，地緣政治短期內難有改善，惟希望不會變得更糟。

傳統的中國製造，已經逐步轉型，下游供應鏈遷移向越南等國家，完成最後一步的組裝。但最大的消費群體，實則來自於歐美，佔比高達46%，因此最終會再轉移向歐美。

其認為，香港居於其中，可以一以貫之擔任貿易的中介，類似一個中央控制塔的角色，調動實體經濟的生產線。於中國的中型企業而言，其並不熟悉海外市場，香港可作為幫助其走出去的樞紐；而對於中小企而言，全球的痛點都會是融資，香港可作為重要的貿易和融資中心，更加緊密聯繫實體經濟。

且馮國經指出，科技將商家與終端消費者聯繫，產品送達時限，從6個月縮短到4至6星期，強調端到端的快速送達。

馮國經認為，香港可擔任類似一個中央控制塔的角色，調動實體經濟的生產線。（廖雁雄攝）

科技封鎖難持久 中美需合作

而提及地緣政治因素，半導體等高端芯片產品禁止向內地出口，蔡崇信就表示，AI研發成本上千億，成本貴，耗時久，並不是一個足以持續的模式，因此國家之間、中美之間，需要展開合作。

日前蔡崇信評述類似話題時指出，中美科技脫鉤的問題，料5年後可以逆轉。美國當前對華的限制措施，是拖慢中國發展的藉口。

蔡崇信指出，AI研發成本貴，耗時久，因此國家之間需要展開合作。（廖雁雄攝）

蔡崇信回應在港雙重主要上市 讚互聯互通

蔡崇信續回應今年9月，阿里巴巴正式在港完成雙重主要上市，盛讚互聯互通計劃，稱幫助阿里接觸內地投資者，將人民幣資產轉化為阿里的股票，而阿里的用家與客戶，大多來自內地，形成了很好的閉環。而在港主要上市的公司，不論是否為紅籌股，都可以藉助香港平台參與互聯互通，接觸龐大的客戶群體。