金融峰會｜陳茂波︰市場有風雨但無需悲觀　港尋覓互利共贏的合作

財政司司長陳茂波表示，目前市場面對不明朗因素，但也觀察到有不少新趨勢，包括私募基金、另類投資、區塊鏈及人工智能等。同時，世界出現分化，但香港仍然推動新發展並具備有承諾的前景。香港能夠聯通世界，並主動推動傳統及新市場的發展。

陳茂波在金融峰會上表示，面對不斷變革，包括地緣政治及美國新政府上台，需要保持敏銳及創新等能力，市場有風雨但無需悲觀，不同的國家及業務正在調整改變去適應，當中包括中國，經歷經濟改革向高質量發展，透過科技創新、消費、投資及管理改善，中國企業也正在擴展國際業務及改變產業供應鏈，去應對地緣政治。香港在推動傳統市場發展同時，也會同時尋覓有互利共贏的合作。

他分享，近期到訪歐美會見企業及高層，得到的訊息是面對地緣政治，當中具備商機，可以互利共贏，包括基建及綠色轉型等，需要創新能力，需要地區間交流及跨行業交流。

陳茂波又提及東盟及中東機遇，近期到訪沙地，不少香港初創企業有在當地簽訂商業合作協議，而沙地也希望透過海外市場，有互惠投資，與合作貨幣推動共同發展，這和香港一樣。他相信香港品牌能夠進行推廣，專業服務及科技方案等能夠幫助發展。