金融峰會｜李民斌：香港金融和專業服務業　可與內地深度融合

國務院副總理何立峰來港出席今日（19日）的國際金融領袖投資峰會，發表主題演講，提出三項提議，又表示中央政府一直支持香港發展成為國際金融中心。



全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，香港在金融和專業服務業的經驗，可與內地加強合作，促進相關領域的深度融合。



國務院副總理何立峰今日（19日）在國際金融領袖投資峰會發表主題演講（廖雁雄攝）

何立峰表示，中央政府一直支持香港發展成為國際金融中心，包括支持更多優質企業來港上市及發債，同時支持香港發展成為資產管理中心﹑家族辦公室中心。他又提出三項建議，包括要繼續深化改革創新金融業，提升資本市場等的競爭力，亦要繼續和外界合作、交流，吸引外資到香港發展。香港要持續對接國家發展，牢抓大灣區機遇，做優做強「一帶一路」投融資活動，同時要繼續守護好金融穩定。

李民斌表示，對於何立峰希望香港繼續發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，準確析辨、科學應變、主動求變，傳承獅子山精神，不斷提高金融發展水平，鞏固提升香港國際金融中心定位，均深表認同。

李民斌。(資料圖片/羅君豪攝)

香港一直在國家吸引和利用外資上扮演關鍵角色。李民斌指，有「一國兩制」保駕護航，有國家鼎力支持和各界共同努力，香港在國家穩步擴大制度型開放、建設更高水平開放型經濟新體制的過程中，將能發揮更大作用。

至於與內地合作方面，李民斌認為，香港在金融和專業服務業的經驗，可與內地加強合作，促進相關領域的深度融合，帶動上市集資、綠色金融、金融科技、財富管理和人民幣國際化等發展，並在推動內地金融擴大開放的同時，進一步提升和鞏固香港國際金融中心地位。