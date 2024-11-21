Nvidia第三季收入按年增94%勝預期　盤後股價曾挫5%

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia周三（11月20日）於美市後公布季績，第三季收入為351億美元，按年增長94%、按季升17%，高於市場預期的332.5億美元。其中，數據中心收入創紀錄，達到307.7億美元，按年增長112%，按季升17%，也高於市場預期284.4億美元。



圖為2024年6月2日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳在演講時，展示Nvidia的Blackwell平台。（Reuters）

Nvidia指出，第三季度淨利潤193.1億美元，比去年同期的92.4億美元翻逾一倍。調整後每股收益為81美分，高於FactSet一致預測的75美分。不過，Nvidia預期，第四季收入為375億美元，上下浮動2%；僅略高於LSEG一致預測的371億美元。

Nvidia股價在市後延長交易時段曾跌5%。在周三的常規交易中，Nvidia股價跌0.76 %，收在每股145.89美元。

Nvidia表示，Hopper和Blackwell晶片系統存在某些供應限制，預計在2026財年的幾個季度中，Blackwell的供不應求都會連續。Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳表示，AI時代正在如火如荼地進行，對Nvidia旗下Hopper的需求，以及Blackwell的期待熱熾。