美股｜道指收跌139點　Nvidia績前跌0.76%

市場關注AI晶片龍頭Nvidia收市後公布季績，同時也憂慮俄烏戰事加劇。美股周三（11月20日）個別發展，道指先跌後回升，至收市漲139點，納指下跌。其中，Nvidia跌0.76%，每股收報145.89美元。



圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

中概股指數升1.44% 恒指夜期低水45點

反映中概股的金龍指數收漲1.44%。其中，金山雲漲42.27%、愛奇藝漲4.31%。恒指夜市期貨收報19,617點，跌97點，較恒指收市19,705點，低水88點，成交11,642張。

道指收市報43,408.47點，升139.53點或0.32%；納指報18,966.14點，跌21.32點或0.13點或0.00%。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

零售巨頭Target暴跌逾兩成 加密貨幣股上揚

多隻大型股下跌，包括Tesla挫1.15%、Amazon跌0.85%、、Alphabet挫1.20%、微軟跌0.55%；Apple則升0.32%。

零售巨頭Target暴跌21.40%，該公司上季盈利少於市場預測，最新的節日可比銷售額和利潤預測，也低於華爾街期望。

其他主要零售商亦下跌，Dollar Tree和Dollar General分別下跌2.61%和4.25%。

隨著比特幣（Bitcoin）突破94,000美元，加密貨幣股票小幅走高，MicroStrategy 和 MARA Holdings分別上漲10.64% 和13.97%。