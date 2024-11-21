百度上季經調整純利挫19%　核心收入持平　自動駕駛訂單按年增2成

百度（9888）公佈第三季業績，期內集團整體經調整淨利潤為58.9億元人民幣（下同），按年挫19%；淨利潤為76.3億元，按年增14%。總收入按年挫3%至335.6億元。



單計百度核心，則經調整淨利潤按年挫18%至56.8億元；淨利潤就按年增17%至75.4億元。業績放榜後，公司美股（美：BIDU）盤前現挫2%，報85美元。



在線營銷收入弱 文心模型日均調用量倍增

期內百度核心收入為265億元，與去年相比基本持平；在線營銷收入為188億元，按年減少4%，及非在線營銷收入為77億元，按年增長12%，主要由智能雲業務帶動。而愛奇藝分部收入，錄得72億元，按年減少10%。

就分部業務而言，百度文心系列模型處理的日均API調用量達到15億次，較8月的6億次大幅增加。而對比去年第四季的5000萬次，一年內增長30倍。

財報指，百度核心第三季度營收按年持平，反映在線營銷業務持續疲弱，但被智能雲業務的增長所抵銷。人工智能能力獲得更廣泛的市場認可，文心日益增長的使用量就是證明。百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，儘管面臨短期壓力，仍然堅持以人工智能為核心的戰略。

李彥宏表示，儘管面臨短期壓力，仍然堅持以人工智能為核心的戰略。（資料圖片）

自動駕駛訂單按年增20%

今年熱議的自動駕駛服務中，百度的蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，按年增長20%。截至2024年10月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過800萬單。

此外，其全無人駕駛單量佔全國總單量超過70%。2024年10月，全無人駕駛單量的比例進一步增加至80%。而其第六代自動駕駛汽車RT6已在中國多個城市的公開道路上運營。