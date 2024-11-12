百度發布首款AI眼鏡估明年上市　可隨問翻譯、卡路里識別

中國互聯網巨頭百度11月12日發布首款眼鏡—小度AI眼鏡。百度介紹，該產品是「全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡」，具備第一視角拍攝、邊走邊問、識物百科、視聽翻譯、智能備忘等功能。



綜合《財聯社》和《揚子晚報》報道，百度集團副總裁、小度科技CEO李瑩在百度世界2024主論壇上說，小度AI眼鏡將於明年上半年正式上市。

李瑩介紹說，AI眼鏡作為人類的第一視角設備，其捕捉視覺、聲音、位置等信息的能力，將給人們帶來前所未有的感官延伸，也一定會成為更高效、便捷的人機交互入口。

例如，在旅遊場景下，小度AI眼鏡可以成為「私人導遊」，不僅能夠幫用戶解放雙手、邊走邊拍，用第一視角記錄美好瞬間。同時結合百度地圖的位置服務能力，並與百度搜索、百度百科深度融合，支持用戶邊走邊問，隨時隨地瞭解歷史文化、風土人情等。

+ 1

據介紹，小度AI眼鏡重量僅有45克；搭載1600萬像素超廣角攝像頭、配備自研的AI防抖算法；結合四陣列麥克風和定製的開放式防漏音揚聲器單元，可識別聲源方向，區分出佩戴者和其他人；採用低功耗的電路架構設計，能夠實現56小時待機，支持連續5小時以上聆聽，30分鐘可充滿電。

目前，小度AI眼鏡僅在小度商城更新了宣傳片。據《科創板日報》報道，這款智能眼鏡售價目前還未最終確定，估計可能人民幣2000元出頭。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

