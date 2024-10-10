傳百度擬境外推「蘿蔔快跑」無人駕駛出租車　香港為首個試點

美國《華爾街日報》於10月9日報道，百度正尋求在海外推出其無人駕駛網約車服務，以便將其競爭優勢擴展到中國大陸以外的地區。知情人士稱，百度希望在香港、新加坡和中東等地，測試並部署其「蘿蔔快跑」（Apollo Go）無人駕駛出租車，並指百度一直與這些地區的企業和監管機構討論。



上海《科創板日報》同日表示，香港將是「蘿蔔快跑」首個在內地市場以外的業務落地。不過，以上消息均未獲百度方面回應。



圖為今年2月，蘿蔔快跑自動駕駛汽車駛過武漢楊泗港長江大橋和武漢白沙洲大橋，完成了自動駕駛的萬里長江第一次跨越。（蘿蔔快跑網頁圖片）

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）同日報道，「蘿蔔快跑」正就海外擴張進行洽談。日經亞洲（Nikkei Asia）也稱，蘿蔔快跑近期正積極進行全球布局，已與多家國際公司深入溝通，計劃通過與大型車企、技術公司合作，爭取在國際市場展示中國在自動駕駛領域的實力。

《華爾街日報》引述蘿蔔快跑的代表人員消息，蘿蔔快跑計劃為其自動駕駛平台發布新版本Apollo 10.0，該版本將「專門為全球用戶設計」。知情人士稱，百度即將發布的Apollo 10.0， 將搭載最新的自動駕駛大模型ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

圖為蘿蔔快跑在北京機場進行自動駕駛車輛測試。（蘿蔔快跑網頁圖片）

圖為蘿蔔快跑的自動駕駛車輛早前在武漢推出接送機服務。（蘿蔔快跑網頁圖片）

《華爾街日報》指出，百度和其他內地企業，已在中國多個城市運營無人駕駛出租車服務。蘿蔔快跑在今年8月份表示，該公司在武漢運營了400多輛無人駕駛出租車，也是該公司在中國規模最大的無人駕駛車隊。今年第二季度，百度在中國內地已提供近90萬次乘車服務。

與此同時，電動車生產商特斯拉（Tesla）預定本周發布其無人駕駛出租車Robotaxi。該公司此前亦稱，有望在明年第一季度，在中國推出其完全自動駕駛系統（FSD）。