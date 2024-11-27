美股｜道指收市漲123點　與標指同破頂

受美國候任總統特朗普（Donald Trump）的徵收關稅言論影響，道指周二（11月26日）先跌後回升。在大型科技股上揚，及以色列和真主黨達成停火協議下，道指至收市漲123點，與標指同創收市新高。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數跌0.84% 恒指夜期高水13點

反映中概股的金龍指數收跌0.84%。其中，阿里巴巴跌0.47%。恒指夜市期貨收報19,172點，升7點，較恒指收市19,159點，高水13點，成交16,845張。

道指收市報44,860.31點，升123.74點或0.28%；納指收報19,174.30點，升119.46點或0.63%。標普500指數報6,021.63點，升34.26點或0.57%。

福特汽車受關稅論影響 股價跌近9%

特朗普25日在社交媒體上表示，自他上任首日起，美國將對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%的關稅；並對中國進口商品徵10%關稅。

在墨西哥及加拿大設廠的福特汽車（Ford Motor ）及通用汽車（General Motors），股價分別下跌 2.44% 和8.99%。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

Amazon漲逾3% 百思買挫近4.9%

電商龍頭亞馬遜（Amazon）保持漲勢，股價升3.19%， 為升幅最大道指成份股。微軟（Microsoft ）漲2.16%、蘋果公司（Apple）也升0.94%。

AI晶片龍頭Nvidia繼前一天股價跌逾4%後，周二回升0.62%，每股收報136.86美元。

藥廠Amgen減肥藥物測試未達預期，股價下跌4.76%，為跌幅最大道指成份股。而在在美國總統拜登（Joe Biden）提議擴大減肥藥物的醫療保險和醫療補助範圍後，禮來公司（Eli Lilly）股價上漲4.55%。

另外，零售商百思買 （Best Buy） 因下調年度利潤和銷售預期，股價跌 4.89%。