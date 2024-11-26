特朗普向中、加、墨開打關稅戰：是談判籌碼而已？但有什麼好談？

離特朗普（Donald Trump）來年1月20日正式上台還有近兩個月時間，正當華爾街投資者11月25日對其財政部長人選貝森特（Scott Bessent）大表樂觀之際，特朗普在收市後突然在其社交媒體Truth Social宣布，在他上任第一天，他將會對加拿大和墨西哥所有商品開徵25％關稅，並將會向中國商品額外加徵10％關稅。同一天稍早回落的美元指數應聲上漲，加拿大元和墨西西披索都急速下跌。

在特朗普的Truth Social推文中，他表示對加、墨兩國加徵關稅是為了阻止毒品（特別是芬太尼）和非法移民越境而來，他的25％關稅將保留到兩個問題都得到解決為止。對於中國，特朗普也指向芬太尼的問題（按：芬太尼的原料多來自中國），稱中國沒有阻止毒品經墨西哥流入美國，在問題解決前，將會額外對中國商品增加10％關稅－－不過，跟針對加、墨兩國的關稅不同，特朗普並沒有明言他會在上任第一天就加中國關稅。

非常奇怪的是，在宣布了這些關稅政策之後，特朗普就馬上轉載了一篇《時代》雜誌的文章，文章稱美國企業的CEO們都正在為特朗普的財長人選喝彩，其中一大原因就是他們認為貝森特對他們最擔心的特朗普關稅政策可能有幫助。

特朗普宣布增加對華關稅的Truth Social推文：

在獲提名為下任財長之前，貝森特雖然有對特朗普的關稅政策表達正面意見，但他卻明顯是個「關稅鴿派」，曾表明關稅只是談判籌碼，是「最大限度的談判立場」，是一把「放在桌子上裝上子彈的槍，但很少會開」，實施起來也會「一層一層逐步的來」。在其10月刊登在《經濟學人》的專文中，貝森特表示像關稅這樣的宏觀經濟干預會比產業政策更有效，而這種干預「必需以前瞻指引的形式公布，提供談判籌碼，讓市場有時間調整」。

特朗普先宣布關稅、繼而再轉載《時代》雜誌文章的做法，很可能就是要告訴人們他的關稅政策正是貝森特口中的那一種談判籌碼，只是一把裝上子彈用來威脅他國的槍，只要被威脅的國家接受特朗普的條件，他就不會開槍。

他提前至少近兩個月公布關稅政策的時間點，也似乎切合了這種談判籌碼的解讀－－未來兩個月時間，加拿大、墨西哥在非法移民問題和毒品問題上也可以以實際行動回應，中國也可以提前同特朗普團隊溝通，看看有什麼進一步的方法來規管芬太尼原料的出口，從而避過關稅戰的真正來臨。

2024年8月，投資公司Key Square Group行政總裁貝森特出席特朗普集會。他如今獲提名為財長。（Reuters）

對於加拿大和墨西哥而言，順應特朗普的要求似乎是唯一出路。加拿大78%的出口也是輸往美國。根據一個對於特朗普向加拿大開徵10％關稅的評估，加拿大在兩年時間內的實質GDP將會減少2.4個百分點。而墨西哥則有83％的出口輸往美國，出口額相當於墨西哥GDP的接近三分之一。兩個國家在短期內都難以抵禦美國的關稅戰。

早在特朗普的第一任期，他就試過以關稅施壓墨西哥，迫使後者接受「庇護申請者逗留墨西哥」的做法，而當時的墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）也動員了超過兩萬軍人在墨西哥北部邊境和南部邊境分別攔阻難民向北移往美國。

如今，墨西哥雖然換上了新總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum），但其處境跟她的同黨前任洛佩斯一樣。在特朗普當選之前，墨西哥政府其實已在努力阻止難民到美國邊境闖關，跟去年底相比已經大減近八成。但特朗普此刻可能會更進一步要求墨西哥接受「安全第三方國家」的定位，規定到達美國邊境尋求庇護的非法入境移民要先在墨西哥尋求庇護，甚至要求墨西哥接收大多長年定居美國、原本來自墨西哥的大約500萬非法移民－－以配合特朗普驅逐一千多萬非法移民的政策。

11月18日，在巴西G202峰會周邊，墨西哥總統欣鮑姆與加拿大總理杜魯多會面。（Reuters）

墨西哥一直極力抵抗這種被迫幫美國接收難民的做法。但在特朗普的施壓下，這可能最終也是無可避免的。

在毒品問題上，墨西哥黑幫實力驚人，欣鮑姆政府對於特朗普的要求大概是「愛莫能助」。近年，主流共和黨人都主張直接派軍隊到墨西哥清掃毒梟，特朗普也曾稱要把墨西哥販毒黑幫定義為外國恐怖組織。對墨西哥增加關稅遠遠不足解決毒品問題，如果特朗普真的要阻止毒品流入的話，美墨之間未來四年的衝突恐怕不會止於貿易層面。

加拿大的情況遠較墨西哥為佳。

最近透過美、加邊境進入美國尋求庇護的人數比兩三年前大增了數十倍，主要原因可能是美墨邊境加緊管制之後，偷運人口的集團開始轉向美加邊境。不過，加拿大畢竟與非法移民的來源國沒有邊境接壤，只要加拿大稍加執法，大概就能滿足美國的要求。

而且，特朗普之所以會針對在美國民眾中好感度極高（近九成）的加拿大開刀，很大可能也是源自他同加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）之間的私人恩怨－－杜魯多曾被錄得背後在其他國家領袖面前嘲笑特朗普（下片）－－但加拿大來年就要大選，杜魯多的自由黨支持度大幅落後在野保守黨，幾乎必敗，美加關係很可能會因此改善。

但無論特朗普最後能透過對於加、墨兩國的關稅施壓達成什麼成果，其威脅加關稅的行動明顯是單方面撕毀他首屆任期重談而得的《美墨加協議》（USMCA，前身是《北美自貿協議》NAFTA）。此前人們以為特朗普最多只會利用2026年《美墨加協議》重新檢定的日程來向兩國施壓，豈料特朗普連跟程序走的基本尊重也欠奉。雖然加、墨兩國短期內沒有什麼實力去反制，但跟這樣的一個美國，其實已經沒有什麼好談－－特別是，貿易協議的本質就是要為各國商界提供穩定性。

對於中國，芬太尼的議題更像是一個藉口。無論是在特朗普的第一任期，還是拜登任內，中方都有採取實質行動阻止芬太尼或芬太尼原料不當流入毒梟手中。但只要美國一天有需求，供應就一定會存在。一篇2024年9月「美國外交關係協會」（CFA）智庫的分析就點名，就算中國已經多次收緊芬太尼原料的管制，罪犯依然有辦法找到其他方法來製造芬太尼。

馬斯克（Elon Musk）發文稱特朗普關稅政策有效：

特朗普一直認為美國的貿易逆差是其他國家佔了美國便宜，其首屆任期內的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）更極力主張以關稅方式來達至貿易平衡。

特朗普這次表明要對中國再加關稅，並為此提出一個長久難以解決的問題為條件，可能只是為開打新一輪貿易戰找來的藉口。將新增稅率訂於10％，而非他競選期間宣傳的60％，只是一種為免美國通脹突然急升的漸進手法，無改其貿易戰的意圖。相較於美加、美墨，中美在這個問題上更沒有什麼好談。