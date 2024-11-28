美股｜道指收跌138點　中概股指數漲2.8%

美國感恩假期前夕，美國公布多項經濟數據，顯示降低通脹的進展似乎陷入停滯，聯儲局可能對減息持謹慎態度。美股周三（11月27日）下跌，道指一度故破45,000點後下滑，至收市跌123點；科技股受壓，累納指跌0.6%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

恒指夜期高水15點

反映中概股的金龍指數收漲2.82%。其中，阿里巴巴升1.66%、愛奇藝漲8.04%。恒指夜市期貨收報19,618點，升21點，較恒指收市19,603點，高水15點，成交8,295張。

道指收市報44,722.06點，跌138.25點或0.31%；納指收報19,060.48點，跌115.10點或0.60%。標普500指數報5,998.74點，跌22.89點或0.38%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia曾挫3.7% Dell瀉逾12%

Dell因季度營收預測悲觀，股價別下跌12.25%。悲觀情緒蔓延到大型股，AI晶片龍頭Nvidia盤中曾挫3.7%，至收市縮窄至跌1.15%。Tesla也跌1.58%、微軟跌1.17%、Amazon挫1.02%、蘋果亦跌0.06%。

人力資本管理軟件Workday對第四季度訂戶收入的預測，少於市場預期，股價下跌6.21%。

另外，隨Bitcoin價格上揚，加密貨幣股MicroStrategy升9.94%。

圖為2018年7月11日，人們走過位於中國北京華貿中心的特斯拉（Tesla）中國總部外陳列室。（Reuters）

10月核心PCE物價指數升幅加快

數據方面，美國10月個人消費支出（PCE）物價指數按月升0.2%，與預期及前值相同；按年則升2.3%，較9月的2.1%略為加快。聯儲局重視的核心PCE物價指數，按月增長0.3%、按年為2.8%，升幅符合預期，但亦較9月增長2.7%加快。

另外，美國今年第三季國內生產總值（GDP）按季年率終值增長2.8%，與預期及前值相同。

美國商務部同日公布，10月份商品貿易逆差收窄8.8%，至約991億美元，少過市場預期的1,027億美元。