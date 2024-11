美股科技巨頭盤後崩跌11%！財報一出嚇怕市場　一隻股暴漲超223%

昨夜美股三大股指集體收高。截至收盤,道指漲 0.28%,納指漲 0.63%,標普漲 0.57%。美國十年國債收益率漲 0.842%,收報4.31%,相較兩年期國債收益率差5.2個基點,美國2/10年期國債收益率兩個月來首次重新倒掛。恐慌指數VIX跌 4.2%至14.6,布倫特原油收跌 0.14%。現貨黃金昨日漲 0.27%,報2632.81美元/盎司。美元指數昨日跌 0.02%,報106.88。

據塔斯社:俄羅斯外長表示,北約拋棄了所有體面,宣佈可能對俄羅斯進行預防性打擊。據俄羅斯國防部:烏克蘭在過去三天內兩次用美製炸彈ATACMS襲擊了俄羅斯,正在準備報復措施。摩根大通維持對黃金多年看漲的預期,預計明年金價將升至3000美元/盎司,銀價將升至38美元/盎司。

中東局勢-多方確認黎以達成停火,以軍早前對黎巴嫩進行了最為猛烈空襲;拜登透露,將在未來幾天與多個國家推動在加沙地區停火。據以色列總理辦公室:以色列安全內閣以10票對1票通過了美國主導的黎巴嫩停火協議,Ben Gabir投了反對票。以媒稱黎以停火協議將於27日10時開始生效。

消息人士稱:特朗普計劃對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關税,原油不在豁免之列。據歐佩克+消息人士透露:已在討論推遲增產。據悉特朗普準備任命哈塞特(Hassett)領導美國國家經濟委員會。美聯儲會議紀要:官員們傾向於未來以漸進的方式降息;部分官員談及通脹居高不下與勞動力市場疲軟,分別是潛在暫停寬鬆和加速寬鬆的理由;未來考慮將隔夜逆回購利率下調5BP,使其與聯邦基金利率下限一致。

行業&個股

行業板塊方面,除半導體、原料和能源分別收跌1.3%、0.75%和0.14%外,標普其他8大板塊悉數收漲:公用事業、醫療、科技、房地產、日常消費、通訊、金融和工業分別收漲1.59%、0.54%、0.5%、0.49%、0.41%、0.37%、0.2%和0.12%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.09%,旅行服務板塊漲0.86%,高端酒店萬豪漲0.06%,愛彼迎跌0.89%,挪威郵輪漲0.11%。太陽能板塊跌1.18%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.95%,NU跌2.04%。網絡安全板塊漲1.16%,SQ跌1.92%。

中概股多數收跌,KWEB跌0.13%。台積電跌 0.67%,阿里跌 0.47%,拼多多跌 1.37%,網易漲 0.95%,京東漲 2.38%,理想跌 2.72%,富途跌 0.29%,小鵬跌 1.98%,新東方跌 0.36%,蔚來跌 7.71%,瑞幸咖啡漲 1.31%,名創優品漲 2.96%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.94%,英偉達漲 0.66%,據AXIOS網站:特朗普正在考慮任命一位人工智能部長,以協調聯邦政策和政府對新興技術的使用;英偉達推出了一款用於生成音樂和音頻的新型人工智能(AI)模型,旨在為製作音樂、電影和視頻遊戲的人們提供服務。微軟漲 2.2%,巴克萊銀行週一發佈報告稱,美國司法部對谷歌提起反壟斷訴訟對微軟的影響不大。巴克萊予微軟“增持”評級,目標價為475美元。亞馬遜漲 3.18%,谷歌收漲 0.7%,Meta漲 1.49%,特斯拉跌 0.11%,禮來漲 4.55%,美國總統拜登提議醫療保險和醫療補助覆蓋減肥藥物。沃爾瑪漲 2.02%。

RIVN跌0.43%,Rivian已獲得美國能源部高達66億美元的有條件貸款批准。貸款將用於在佐治亞州建造電動汽車工廠。QCOM跌1.19%,消息人士稱高通尋求收購英特爾的興趣已降温。INTC跌3.3%,英特爾鎖定79億美元美國芯片補貼用於先進芯片廠。

每日焦點

1、特朗普對加拿大和墨西哥的關税計劃不會豁免原油

11.27 兩位熟悉計劃的消息人士稱,美國當選總統特朗普計劃在上任第一天對加拿大和墨西哥進口產品徵收25%的關税,但這並不能使原油免於貿易懲罰。受消息影響,美、布兩油短線一度上揚0.5美元。此前,墨西哥總統辛鮑姆表示,美國僅靠威脅和施加關税無法有效解決移民問題,也無法緩解美國國內毒品消費危機。美國石油協會(API)表示,美國、墨西哥和加拿大之間能源產品的自由流通對於北美能源安全和美國客户至關重要。

汽車股走低 特朗普宣佈將對墨西哥和加拿大產品徵收25%關税

11.26 汽車股走低,通用汽車跌超7%,Stellantis跌超4%,福特跌超2%。消息面上,當地時間25日,美國當選總統特朗普表示,將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%關税。Baird分析師表示,這些關税直指美國汽車行業,估計加徵關税將使美國汽車銷量減少約110萬輛。這一估計考慮了從這兩個國家進口的汽車以及汽車零件。

荷蘭國際:特朗普競選期間的關税承諾可能使美國消費者每年損失2400美元

11.26 荷蘭國際集團分析師James Knightley説,如果特朗普實施競選期間提出的關税政策,可能會加劇通脹,使每位美國消費者每年損失高達2400美元。此前,特朗普在社交平台上稱,上任第一天,他將對來自墨西哥和加拿大的商品徵收20%的進口關税,對來自中國的商品再徵收10%的關税。Knightley在特朗普發文之前曾寫道,商品成本的增加,加上擬議的移民政策對勞動力的限制,可能導致通脹上升一個百分點。關税可以帶來可觀的收入。然而,他補充説,更廣泛的經濟影響和由此產生的消費者行為轉變限制了其作為長期財政戰略的有效性。

特朗普在去年的一次採訪中提出了對所有進口商品徵收10%普遍關税的建議。今年11月,全美零售聯合會(NFR)的一項研究指出,如果特朗普提出的新關税計劃實施,美國消費者的年度消費能力可能會損失多達780億美元。研究表明,這些關税將影響到如服裝、玩具、傢俱、電器、鞋類和旅行用品等消費品類別。

2、歐盟官員否認接近與中國達成電動車關税解決方案

11.26 據路透,歐盟官員週一表示,歐盟和中國官員正在討論對中國電動汽車徵收歐洲關税的替代方案,包括規定電動汽車在歐洲的最低銷售價格,但目前雙方仍未達成協議。

上週五,歐洲議會貿易委員會主席Bernd Lange 接受德國媒體訪問時稱,歐盟與中國就來自中國的進口電動車加徵關税變更一事已接近達成協議,中國或將承諾向出口到歐盟的電動車設立最低價格機制。

路透週一引述不願透露姓名的歐盟委員會官員稱,上述説法是不正確的,談判還在繼續,但仍存在阻礙雙方達成協議的障礙。

Rivian盤前漲超7% 獲美國能源部批准66億美元有條件貸款

11.26 Rivian(RIVN.US)盤前漲7.24%,報12.44美元。消息面上,Rivian表示,已獲得美國能源部有條件批准的高達66億美元的貸款,用於建設在佐治亞州的生產設施。佐治亞州工廠將於2028年開始運營,Rivian計劃在該工廠生產更小、更便宜的R2 SUV和R3跨界車。

3、美股異動|戴爾科技盤後大跌近11%,三季度總體淨營收243.7億美元,低於分析師預期

11.27 戴爾科技三季度調整後EPS為2.15美元,分析師預期2.05美元。三季度總體淨營收243.7億美元,分析師預期245.9億美元。三季度調整後運營利潤22.0億美元,分析師預期21.6億美元。三季度基建解決方案集團營收113.7億美元,分析師預期113.4億美元。

美股異動|惠普盤後一度大跌逾12%,對下一財季業績展望不及預期

11.27 惠普第四財季調整後EPS為0.93美元,符合分析師預期。第四財季淨營收140.6億美元,分析師預期140億美元。第四財季個人系統營收95.9億美元,分析師預期9.74億美元。第四財季調整後運營利潤率8.5%,分析師預期8.66%。將股票分紅提高5%,至每股0.2894美元,分析師預期0.29美元。預計2025年調整後EPS為3.45-3.75美元,分析師預期3.60美元。預計第一財季調整後EPS為0.70-0.76美元,分析師預期0.86美元。

台積電高雄2納米新廠今天進機 蘋果、AMD可望是首批客户

11.26 台積電高雄2納米新廠今天將舉行設備進機典禮,該廠比預期早逾半年進機,預料蘋果、AMD等大廠都將是首批客户。據瞭解,台積電今天高雄廠2奈納新廠進機典禮公司定義為“內部不對外公開活動”,公司公關窗口昨(25)日對相關議題三緘其口,保密到家。台積電在台佈局2奈米,新竹寶山、高雄新廠兩路並進,預計2025年量產。(台灣經濟日報)

4、美股異動|Poseida Therapeutics暴漲超223% 羅氏將以高達15億美元收購該公司

11.26 Poseida Therapeutics(PSTX.US)暴漲超223%,報9.25美元。消息面上,羅氏週二宣佈,將以每股9美元的價格收購位於美國生物製藥公司Poseida Therapeutics,收購完成後的總股本價值為10億美元。如果達到特定里程碑,股東還將以每股4美元的不可交易的或有價值權(CVR),交易總價值高達約15億美元。交易預計將於2025年第一季度完成。

安進減肥藥一年可減重20% 華爾街仍不滿意引發股價大跌

11.26 當地時間週二,美國製藥公司安進(Amgen)表示,其實驗性肥胖治療藥物MariTide在使用一年後,可幫助肥胖患者平均減去高達20%的體重,然而這一結果卻未能令市場感到滿意。

美媒:拜登提議醫療保險和醫療補覆蓋減肥藥物

11.26 據美聯社報道,根據拜登政府週二上午提出的一項新規定,數百萬肥胖的美國人將有資格獲得醫療保險或醫療補助計劃覆蓋的流行減肥藥,如Wegovy或Ozempic。美國衞生與公眾服務部提出的這項耗資巨大的提案,為強大的製藥行業與小羅伯特·肯尼迪之間的潛在攤牌奠定了基礎。小羅伯特·肯尼迪直言不諱地反對減肥藥,作為特朗普提名的衞生與公眾服務部負責人,他可能會試圖阻止這項措施。

5、尋寶!BTC富豪在美國各地藏了5個寶藏箱,價值超200萬美元

11.26據紅星新聞,一位BTC投資者宣佈,他在美國各地隱藏了5個寶藏箱,總價值超過200萬美元,尋找這些寶藏的人可以通過一本包含線索、謎題和地圖的書籍來幫助定位。關於寶藏的具體位置,柯林斯·布萊克強調,所有寶箱都不在危險地區或私人財產上,且每個寶箱都位於開放區域,距離公共道路不超過3英里(約4.83公里)。

這些寶箱有各種各樣的物品,包括像1986年邁克爾·喬丹的新秀卡這樣的體育交易卡,還藏有前美國第一夫人擁有的鑽石和藍寶石胸針、公元前四世紀的希臘金桂冠、畢加索設計鑄造的硬幣、一塊珍貴的月球岩石標本,以及一枚BTC。

今日重點關注的財經數據

(1)21:30 美國至11月23日當週初請失業金人數

(2)21:30 美國第三季度實際GDP年化季率修正值

(3)21:30 美國10月耐用品訂單月率

(4)23:00 美國10月核心PCE

(5)23:00 美國10月個人支出月率

(6)23:00 美國10月成屋簽約銷售指數月率