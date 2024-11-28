中金料港股繼續震盪　現處強支持位　外資回歸需待企業盈利改善

中金公司研究部首席海外策略分析師、董事總經理劉剛表示，港股近期格局可總結為寬幅震盪，恒指當下處於支持位，除非出現「黑天鵝」事件等外圍波動，否則料支持較強。樂觀情形下，盈利增長可達6%至7%。



預計港股維持震盪 但非壞事

劉剛形容，當前港股的情形為「密雲不雨」，即是指，間歇性的反彈必然會有，但若要滿足市場的高預期，就需要更多的催化劑。他認為，近排港股反彈，其實已經反映了市場方面，對下月中央經濟工作會議的預期，潛在的風險仍主要來自外部，例如1月特朗普正式入主白宮的關稅政策。

不過他續解釋，震盪未必是壞事，如若盯住大市指數行情，則難免需要大幅加槓桿。回顧港股三次加槓桿帶動的行情，分別為2015年保障金槓桿，表現在股市上；2016至2017年的居民槓桿，表現在樓市上；以及疫情後政府及居民加槓桿，但加槓桿往往會帶來透支的風險。

因此，其認為港股當前更類似於，2012、2014、2019年左右的格局，當時仍有例如消費電子、新能源等板塊應運蓬勃。對於板塊揀選，劉剛就提出三大方向，分別為行業出清、政策支持及穩定回報。例如消費電子、紡服、家電等出清良好；汽車、計算機半導體等就受惠政策支持；同時也並未放棄高回購、派息的高息資產。

中金指近排港股反彈，其實已經反映了市場，對下月中央經濟工作會議的預期，潛在的風險仍主要來自外部。（資料圖片）

外資低配港股1個百分點 需待企業盈利改善

談及外資的態度，劉剛就表示，外資現在低配港股1個百分點，優質長線資金的配置比例偏低，而短線的交易性基金，或已開始獲利了結。但是港股總能在稍有催化劑的時候就反彈，恰因為外資的倉位低，出清充分。

不過他預計，暫時難確保外資一定回歸，因外資本質仍關注基本面，需要等待企業盈利等表現。此前多有大行分析認為，外資在觀望年底的中國CPI等經濟數據，判斷刺激措施成效再行部署，劉剛就認為有積極的跡象，9、10月的財政支出的脈衝在增加，大概率會對數據有提振，即便不及預期，反而會增加對宏觀政策加碼對沖的期待。

劉剛就表示，外資現在低配港股1個百分點，優質長線資金的配置比例偏低。（資料圖片）

料美國還需減息4次左右 美股美元強

而對於美國方面，劉剛就認為通脹會在明年中見底，到達2%至2.5%水平。而美聯儲若需完成任務，還需降息4次左右。但總體而言相信美股續強，可在回調時入市，偏好科技以及順週期板塊，例如因減稅等政策利好的金融、能源板塊。、

美債方面，他就預計大概率表現不佳，儘管有交易機會，但跌破前期低點難度大；美元方面，料整體偏強，惟需關注新政府會否干預美元貶值。其他資產方面，該行對黃金看法中性，大宗商品看法中性偏多，料銅將跑贏油。