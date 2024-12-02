領展料秀茂坪商場翻新工程ROI達19.9%　另安達臣商場2026年中完成

領展近來完成香港的第100個資產提升項目秀茂坪商場，集團表示，該商場三樓翻新後工作日人流上升約兩成，預計投資回報率為19.9%。而鄰近的安達臣新商場料2026年中完成，屆時覆蓋生活圈將會增加3萬名居民。



面對港人北上消費潮，集團指，「區區都有啲影響」，租金調整視乎經濟環境，有信心保持現時整體98%的出租率。同時隨著內地品牌攻港，領展商場亦有新租客，例如瑞幸咖啡將會進駐部分領展商場。



領展近來完成香港的第100個資產提升項目秀茂坪商場。（黃文琪攝）

秀茂坪商場的翻新工程包括重新規劃三樓的空間，將原本的醫務所區域（可直通附近屋苑）改為餐飲區，引入6家新餐廳，以及設有觀景落地玻璃窗 、 可連通戶外佔地近12,000呎的兒童樂園的餐廳 ，而診所租戶則遷至前社會福利署辦事處的位置 。

安達臣新商場料2026年中完成

領展香港項目及工程董事總經理黃漢強表示，截至今年7月，秀茂坪商場餐飲商戶所佔內部樓面面積，較資產提升前（ 2022年 4月）增加 6.9%至35%，有效吸引更多人流到秀茂坪商場三樓。 9月於工作日該樓層的日均客流較工程前上升21%，周末及公眾假期則上升10.3%。

除了秀茂坪商場，領展正在附近的安達臣道建立社區商場，黃漢強指，安達臣新商場逾十萬呎，料2026年中完成，與該區居民入住時間相近，屆時覆蓋生活圈將會增加3萬名居民，但不會「分薄」秀茂坪商場的生意。

圖左為領展香港資產管理總監羅欣琪，圖右為領展香港項目及工程董事總經理黃漢強。（黃文琪攝）

瑞幸咖啡將會進駐部分領展商場

領展香港資產管理總監羅欣琪表示，今次秀茂坪商場的資產提升工程涉及資本開支為 5,500萬元，預計投資回報率為19.9%。目前領展香港項目的翻新工程，傾向分階段翻新，減少對居民的影響，「規模亦冇以前咁大」。

另外，租金方面，羅欣琪表示，港人北上消費持續打擊本港零售及餐飲業，租金調整視乎經濟環境，「（領展）區區都有啲影響，（是否）加租睇大環境」，領展有信心保持現時整體98%的出租率。

被問及是否有餐飲出現拖欠租金的情況，她指出，目前情況正常，同時隨著內地品牌攻港，領展商場亦有新租客，例如瑞幸咖啡將會進駐部分領展商場。

領展表示，在香港至今成功完成合共100個資產提升項目，總資本開支約為94億港元。 而目前在香港進行中的資產提升項目預計資本開支合共為7,500萬元，相關項目預計完成日期為2024年末至2025年中。規劃中及有待法定審批的項目，預計資本開支達6.57億元。