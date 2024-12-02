新世界復牌低開逾1%　上周五宣布黃少媚接任行政總裁

新世界（0017）於上周五（11月29日）午後突然停牌，並於收市後公布馬紹祥辭任行政總裁，由黃少媚接任。公司今日（12月2日）復牌，最新報6.36元，低開1.1%，成交額373萬元。



新世界於公告內交代有關董事及公司董事委員會成員變更，指出自2024年11月29日起生效，包括馬紹祥已提出辭任執行董事及公司行政總裁，以便處理其他個人事務。彼亦已不再擔任執行委員會成員以及可持續發展委員會主席及成員。

同時，黃少媚已獲委任為公司行政總裁，而何智恒及劉富强已獲委任為執行董事及執行委員會成員。另外，薛南海已獲委任為可持續發展委員會主席。

黃少媚（圖右一）已出任新世界行政總裁。

新世界補充，黃少媚與公司訂立執行董事及行政總裁委任函，固定任期為三年，自2024年11月29日起生效，惟須按照組織章程細則輪值退任。彼有權收取由董事會根據股東於公司股東週年大會上所授權力而釐定的董事袍金每年362,000元。她將獲取本集團酬金包括每月薪金984,880元、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。此等乃按其於集團的職責及集團的薪酬政策而釐定。