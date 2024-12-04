美股｜道指收市跌76點　納指漲0.4%與標指再創新高

美股周二（12月3日）個別發展，道指至收市跌76點；受大型科技股帶動，納指至收市升0.40%，與標指連續第二日創新高紀錄。



圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

中概股指數漲1.16% 恒指夜期高水39點

反映中概股的金龍指數收漲1.16%。其中，蔚來汽車升5.11%，阿里巴巴則跌0.31%。恒指夜市期貨收報19,785點，跌26點，較恒指收市19,746點，高水39點，成交13,762張。

道指收市報44,705.53點，跌76.47點或0.17%；納指收報19,480.91點，升76.96點或0.40%。標普500指數報6,049.88點，漲2.73點或0.05%。

Tesla跌1.59% 蘋果股價破頂

多隻大型股上揚，Amazon股價升1.30%，為升幅最大道指成份股。該公司在年度AWS大會上，宣布了多個新的人工智能（AI）平台，稱為基礎模型。Meta漲3.51%。AI晶片龍頭Nvidia亦漲1.18%。

蘋果公司（Apple）股價升1.28%，每股收報242.65美元，盤中曾升至242.76 美元的歷史新高。

不過，Tesla股價跌1.59%，數據顯示該公司11月在中國製造的電動車，銷量按年減少4.3%至78,856輛。

2020年1月7日，Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在上海出席國產 Model Y 計劃的啟動儀式。（Reuters）

10月JOLTS職位空缺多於預期

數據方面， 美國勞工部公布，職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS），10月職位空缺增加37.2萬個，增至774.4萬個，多過市場預期的751.9萬個，也多於下修後的前值737.2萬個。市場本周關注焦點，為美國的11月非農業職位數據。