聯儲局議息｜利率期貨顯示12月減息0.25厘機會率　降至不足54%

美國聯儲局將於12月19日公布議息結果,市場人士對當局再次減息預期降溫。據最新利率期貨顯示,市場人士預期12月再減息0.25厘的機會率,由一日前的66%回落至53.8%。



另一方面,多位聯儲局官員發表對未來息口走勢的看法。其中聯儲局內第三號人物﹑於聯邦公開市場委員會(FOMC)永久擁有投票權的紐約聯儲銀行總裁威廉斯沒有表明是否會支持本月減息,稱相關決定將在每次議息會議上作出。

不過,他表示鑒於通脹和就業面臨的風險變得更加平衡,決策層可能需要進一步減息,將政策利率向中性立場調整,「預計隨著時間推移,繼續轉向更加中性的政策設置將是適當之舉」。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)