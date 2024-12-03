聯儲局議息｜利率期貨顯示12月減息0.25厘機會率　降至不足54%

美國聯儲局將於12月19日公布議息結果，市場人士對當局再次減息預期降溫。據最新利率期貨顯示，市場人士預期12月再減息0.25厘的機會率，由一日前的66%回落至53.8%。



另一方面，多位聯儲局官員發表對未來息口走勢的看法。其中聯儲局內第三號人物﹑於聯邦公開市場委員會（FOMC）永久擁有投票權的紐約聯儲銀行總裁威廉斯沒有表明是否會支持本月減息，稱相關決定將在每次議息會議上作出。

不過，他表示鑒於通脹和就業面臨的風險變得更加平衡，決策層可能需要進一步減息，將政策利率向中性立場調整，「預計隨著時間推移，繼續轉向更加中性的政策設置將是適當之舉」。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

沃勒支持12月再減息

至於聯儲局理事沃勒表示目前傾向於12月再次減息，但「決定將取決於此前收到的數據是否會意外上行，並改變我對通脹路徑的預測。」

他表示相信強有力的證據表明政策仍顯著具有限制性，「再次減息只會意味著我們沒有那麼用力地踩剎車」。而支持進一步減息的另一個因素，是勞動力市場似乎終於達到了平衡，應致力於保持這種狀態。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

博斯蒂克料未來數月再減息

此外亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克尚未決定12月是否需要減息，表示「會考慮所有選擇」，但認為應在未來幾個月繼續下調利率。

他指出實現最大就業和價格穩定雙重使命的風險已變得大致平衡，因此同樣應該開始將貨幣政策轉向既不刺激也不抑制經濟活動的立場

博斯蒂克又支持最近的減息，因通脹有望達到2%目標水平。他還表示職位空缺的減少證明限制性貨幣政策有助於給勞動力市場降溫。