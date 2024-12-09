一品雞煲殺入美股申上市！　目前市值逾8億　最多集資9360萬

本港連鎖雞煲店「一品雞煲」殺入美股上市！在荃灣發迹的「一品雞煲火鍋」（The Great Restaurant Development Holdings Limited）轉戰美國納斯達克交易所上市，股票代號為「HPOT」，計劃發售200萬股，發行價4至6美元，預計集資800萬至1200萬美元（折合約6240萬至9360萬港元）。公司市值約1.03億美元（約8.03億港元）。



據美國證交會文件顯示，上市集資將用於拓展分店及網絡、建設新食品廠房、訓練中心、提升品牌知名度及一般營運等。

文件又指，一品雞煲於2022年、2023年上半年收入分別為1,300.87萬美元、2,048.34萬美元。而今年上半年收入則為833.56萬美元，按年跌18.08%；至於淨利潤方面，2022年、2023年上半年則分別為47.6萬美元、341.65萬美元。而今年盈利為44.39萬美元，跌73.87%。

「一品雞煲」殺入美股上市。（資料圖片）

目前一品雞煲由創辦人羅兆明及朱德華各佔一半股權，而今次發售200萬股中，160萬股為新股、40萬股為羅兆明及朱德華旗下公司出售的舊股。一品雞煲成功上市後，羅兆明及朱德華二人仍各持45.15%股權或930萬股。

此外，一品雞煲過去兩年四度派息，合共514.13萬美元；集團計劃上市前再派120萬美元股息，意味羅兆明及朱德華二人合共獲得股息634.13萬美元（約4,946萬港元）。資料顯示，集團曾於2019年及2020年在本港申請上市，不過並未成功。

據一品雞煲火鍋網站介紹，其首間餐廳於2011年6月在荃灣眾安街開幕，全港目前有7間分店，其中3家位於新界、3家位於九龍，以及1家位於香港島。