【荃灣有3間】一品雞煲申上市　5年速開7間舖　純利率撼贏海底撈

港人熱愛打邊爐，無論是春夏秋冬，找來三五知己一起「烚下烚下」，既是人生樂事，亦造就巨大商機。 繼內地火鍋巨頭海底撈﹙6862﹚及日式火鍋「牛涮鍋」母企叙福樓（1978）於去年上市後，「本地薑」、雞煲界代表「一品雞煲火鍋」近日亦提交了上市申請。原來，平民雞煲有價有市，由2011年於荃灣開設首間店，到2016年登陸銅鑼灣，一品於短短5年開足7間舖，營運至今！而最新出爐的上市文件，便揭露了雞煲火鍋到底有幾好搵。

「一品雞煲火鍋」母企「一品發展」近日申請本港主板上市，公司委託的調查顯示，香港火鍋市場收入總額由2013年的59億元，升至2017年的71億港元，複合增長率近5%，更預期明年火鍋餐飲將錄得82億元的銷售收益，認真「㷫烚烚」。

調查又指，本港最大的8間連鎖火鍋店，已佔了整體火鍋市場份額的20.5%。其中，「一品雞煲火鍋」是唯一專做雞煲的餐廳，排名第五，市佔率雖然只有2.3%，但過去3年的營收規模已達到1.5億元、1.6億元和1.7億元。以荃灣分店麻辣秘製雞煲每個248元計，去年相當於賣出68.5萬個雞煲，認真「和味」！

一品雞煲火鍋2011年在荃灣開設第一間門店，如今分店已經擴展至旺角和銅鑼灣，共有7間門店。（黃捷攝）

人均消費238元

一品靠特色雞煲「殺出血路」，顧客「食雞」之後，餐廳會供應不同肉類、海鮮和蔬菜，讓食客在多款湯底下繼續「烚下烚下」，使人「食過返尋味」，亦令一品的分店愈開愈多。自2011年在荃灣開設首間舖後，「一品雞煲火鍋」已擴充至7間，分店網絡覆蓋旺角和銅鑼灣兩大核心區，以及住宅區包括荃灣、紅磡和土瓜灣。值得一提，當中有3間位處荃灣！

雖然只有為數不多的7間門市，但已經撐起了以億元計的營收，近年營收更加見增長趨勢，公司解釋前年的增長是由銅鑼灣新設的分店所帶動，而去年則因為年內上調了菜單價格所致。事實上，一品雞煲在過去三年，顧客人均消費都穩步上揚，去年堂食客平均消費達到238元。

不過，因為銅鑼灣分店租金和員工的成本高昂，且部分餐廳續租時租金上升，令公司純利近年持續下滑，去年賺近2,300萬元。

一品除了雞煲外，菜單亦供應不同火鍋湯底選擇，以及多款食材如肉類、海鮮、家禽、蔬菜，亦有中式熟食和酒類及非酒類飲品。（黃捷攝）

食材成本較低 純利率高於同業

儘管純利正下滑，但公司的純利率仍維持高於同業水平。一品的純利率由2016年的21.1%，跌至2017年的16.1%，再跌至2018年的13.1%，仍高於同業呷哺呷哺（0520）和海底撈（6862）去年不足10%。

純利較高，相信主要是由於食材成本控制得宜，近3年佔收益不足3成，意味撇除員工和租金等成本，毛利率高近7成！反觀，兩間內地火鍋的上市公司，海底撈和呷哺呷哺的食材成本都佔整體收益約4成。

此外，一品最新只錄得134名全職和21名兼職員工，員工成本過去3年維持近兩成二的水平，加上截至去年，公司未有向5名董事支薪﹙包括董事袍金、基本薪金及酌情花紅等﹚，難怪純利可保持較高水平，但要注意公司預期今年向每名董事支付約90萬元，假設收入和成本等數據不變，純利率料將拖低至10.6%。

一品雞煲7間分店中，位處荃灣的分店佔了3間，當中2間位置相近。（黃捷攝）

每日開足逾9粒鐘 翻枱率低於2

打邊爐多在晚上開始，一品亦只做晚市生意，營業時間由下午5時半至凌晨3時，不過，火鍋動輒吃幾個小時，計算翻枱率（日均堂食顧客除以座位數目）便可知道一張餐枱重複使用的次數，從而了解分店表現。

從上市文件可見，一品翻枱率為1.6，最多的是紅磡分店，平均每日是2.1，其次是荃灣分店，翻枱率平均每日是2，但兩分店的收益為7間之中最低，數據不算有代表性，但最多顧客惠顧的旺角分店就錄得1.8，整體偏低。海底撈去年全年平均翻枱率為5，在數據上大幅拋離，但考慮到海底撈在香港的熱潮一時無兩，才能做到這麼誇張的數字。

開設休閒餐廳品牌

雞煲予人「平民」感覺，不過，公司亦計劃重新裝修現有餐廳，從而更新品牌形象以吸新客。惟另一邊廂，公司計劃開發一系列近似傳統廣東茶樓的休閒餐廳，主攻低消費顧客，人均消費約30至70元，預期以每半年開1間的步伐，在2022年底前開設5間休閒餐廳，地點包括筲箕灣、西環、大埔、將軍澳和元朗，估計平均初始開設成本400萬元。

雖然休閒餐廳與火鍋店是兩個截然不同的市場，但一品過往多專注經營雞煲生意，貿然「踩過界」分分鐘有虧損風險，加上生意擴張雖能推動營收，但不代表純利也能增加，即未來公司前景便取決於能否有效控制成本。