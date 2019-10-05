一品雞煲再遞上市申請　稱示威活動影響客流及消費金額

主打麻辣雞煲的本地連鎖火鍋餐廳「一品雞煲火鍋」母企一品發展，昨日（4日）再度遞交上市申請。公司截至6月底的中期溢利及全面收益總額達687.6萬元，按年增長19.9%，現時擁有7間分店。公司又指，近日本港的公眾集會及抗議活動，已對餐廳顧客數量及消費金額造成影響。

中期收益按年增加3.9%

一品發展於3月底首度申請主板掛牌，惟聯交所網站顯示其上市申請已告失效。公司昨晚重新遞交申請，根據最新招股文件，公司截至6月底中期收益為8,275.1萬元，按年上升3.9%；除稅前溢利則為886.6萬元，下跌0.67%。以全年業績計，去年集團溢利及全面收益總額達2,290.3萬元，按年跌13.7%。

由《逃犯條例》引發的示威浪潮未有平息迹象，零售及餐飲業成為重災區。一品發展表示，根據未經審核財務資料，截至今年8月底止的收益按年輕微減少，除了由於去年於餐廳直播「世界盃」造成基數較高，亦因近日於香港舉行的公眾集會及抗議活動，整體而言影響餐廳顧客數量及每名客戶的平均消費。惟管理層認為，公司業務於商業上及營運上的生存能力並無出現根本惡化。公司亦指，倘若示威活動持續較長時間，又或香港經濟、政治及社會狀況嚴重惡化，餐廳的顧客數量以及顧客的消費總額將繼續受到不利影響，或會為營運業績帶來負面影響。