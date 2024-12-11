全球金融中心排名出爐！　紐約奪冠　上海北京香港同躋身十大

日本森大廈集團（Mori Building）旗下智庫「森紀念財團城市戰略研究所」發布2024年「全球城市綜合實力排名」（Global Power City Index，GPCI），評估全球48個主要城市，首3名分別為倫敦、紐約及東京。至於「全球城市綜合實力排名-金融中心」一項上，北京、上海及香港則同躋身十大。



「全球城市綜合實力排名」前五名與去年相同，首3名分別為倫敦、紐約及東京。而受日元貶值影響，訪日外國人增加，東京與排名第二的紐約之間的分差縮小。

至於排名第4及第5，分別為巴黎及新加坡。而第6至第10位依次則為首爾、阿姆斯特丹、杜拜、柏林及馬德里。上海及北京分別為第11及16位，香港排第18。

全球金融中心排名中，香港位列第6。（資料圖片）

全球金融中心香港位列第6

「全球城市綜合實力排名-金融中心」項目中，首3位分別為紐約、倫敦及東京，上海、北京及香港，則位列第4、5、6位。而在一些細項排名方面，北京在「金融中介功能」指標方面排名第3；上海在「金融商品市場」指標排第2位，香港則在「外滙和利率市場」、「金融專業人才」兩個指標，排名分別為第3及4位。

全球城市綜合實力排名，從經濟、研究開發、文化交流、居住、環境、交通可達性等6個領域，多維度對全球48個主要城市進行評估和排名。為了明確各城市在全球金融體系中作為金融中心的特徵以及優勢劣勢，在GPCI原有6個領域基礎上，增加「金融」領域，從金融商品市場、金融中介功能、外滙及利率市場、金融專業人才等角度評估各城市作為國際金融中心的競爭力。