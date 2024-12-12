耶倫：任何國家試圖操控匯率以獲得競爭優勢　美國將強硬反應

美國財​​政部長耶倫（Janet Yellen）12月11日表示，對於試圖操縱貨幣匯率以獲得競爭優勢的國家，美國將作出強硬反應，但稱目前還沒有此類市場干預。路透社同日稍早時間報道，中國當局正在考慮明年讓人民幣貶值，以抵消美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）上台後，可能加徵至少60%關稅的影響。



圖為2022年2月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見人民幣的硬幣和紙幣。（Reuters）

耶倫接受彭博電視台採訪時表示，她認為美元的儲備貨幣地位不會受威脅，因為沒有其他貨幣可以相媲美。針對有傳美國候任總統特朗普未來或削弱美元價值，耶倫表示，現任總統拜登（Joe Biden）政府認為應由市場來決定美元價值。

耶倫也重申，不贊成任何國家試圖透過操縱本國貨幣，以獲取競爭優勢，強調美國非常關注並做出強硬反應。

圖為2024年11月4日，美國前總統、時任共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州雷丁（Reading）出席造勢集會。（Reuters）

路透社報道，美國財政部最新的半年度匯率報告，未發現主要貿易夥伴存在操縱行為。但由於中國對美國存在巨額貿易順差，且其外匯行為缺乏透明度，因此美國仍將中國列入監控名單。

而在2019年8月，在中美貿易戰最激烈的時候，時任美國總統特朗普曾指示時任財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將中國列為匯率操縱國。