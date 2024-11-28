特朗普揚言加中國產品關稅 摩通﹕為應對貿易戰 人民幣或貶15%
撰文：張偉倫
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美國候任總統特朗普日前揚言對來自墨加哥﹑加拿大及內地產品加徵關稅。摩根大通預期，為應對特朗普於上任後可能發動貿易戰，內地或可能容許人民幣貶值介乎10%至15％。
《彭博》引述摩根大通經濟學家Jahangir Aziz等人在題為《準備迎接風暴》的報告中表示，新興經濟體將受到川普提高貿易關稅承諾的衝擊，但「預計對華貿易政策將最早發生重大轉變。」「毋庸置疑，中國受到的影響將最嚴重，」Aziz寫道。
料明年中國經濟增3.9%
摩根大通預計對中國的平均有效關稅將從目前的20%提高到60%。報告稱，這可能會損害2025年的經濟成長前景，令增速由2024年的4.8%降至3.9%。
摩根大通預計人民幣將貶值10%至15%以應對關稅。不過，這「明顯低於人行若按2018-19年劇本出招可能會有的28%至30%貶值幅度，彼時其允許人民幣貶值以抵消70%的美國關稅上調，」他們在報告中表示，指出特朗普此前把對華關稅由3%提高到20%。
自特朗普再次勝選以來，在岸人民幣兌美元已下跌約1.4%。
Aziz還表示，對金融穩定受損的擔憂可能會讓當局不願採取更大幅度的貶值措施。
摩通料貿易戰將致明年新興市場增長減速
特朗普日前稱要對所有來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅，並對中國商品加徵10%的關稅。被提名出任美國貿易代表的賈米森·格裡爾，在特庸曹第一個任期內在對華加徵關稅方面起到重要作用。
更大範圍來看，摩根大通預測，即將到來的貿易衝擊將使新興市場2025年經濟增速降至3.4%，今年料在4.1%。「亞洲新興市場和墨西哥的製造業出口商也將受到衝擊 —— 印度衝擊最小，馬來西亞和越南衝擊最大，」他們預測。