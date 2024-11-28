特朗普揚言加中國產品關稅　摩通﹕為應對貿易戰　人民幣或貶15%

美國候任總統特朗普日前揚言對來自墨加哥﹑加拿大及內地產品加徵關稅。摩根大通預期，為應對特朗普於上任後可能發動貿易戰，內地或可能容許人民幣貶值介乎10%至15％。



《彭博》引述摩根大通經濟學家Jahangir Aziz等人在題為《準備迎接風暴》的報告中表示，新興經濟體將受到川普提高貿易關稅承諾的衝擊，但「預計對華貿易政策將最早發生重大轉變。」「毋庸置疑，中國受到的影響將最嚴重，」Aziz寫道。

料明年中國經濟增3.9%

摩根大通預計對中國的平均有效關稅將從目前的20%提高到60%。報告稱，這可能會損害2025年的經濟成長前景，令增速由2024年的4.8%降至3.9%。

2024年11月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在德州布朗斯維爾觀看SpaceX的星艦火箭發射。（Reuters）

摩根大通預計人民幣將貶值10%至15%以應對關稅。不過，這「明顯低於人行若按2018-19年劇本出招可能會有的28%至30%貶值幅度，彼時其允許人民幣貶值以抵消70%的美國關稅上調，」他們在報告中表示，指出特朗普此前把對華關稅由3%提高到20%。

自特朗普再次勝選以來，在岸人民幣兌美元已下跌約1.4%。

Aziz還表示，對金融穩定受損的擔憂可能會讓當局不願採取更大幅度的貶值措施。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

摩通料貿易戰將致明年新興市場增長減速

特朗普日前稱要對所有來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅，並對中國商品加徵10%的關稅。被提名出任美國貿易代表的賈米森·格裡爾，在特庸曹第一個任期內在對華加徵關稅方面起到重要作用。

更大範圍來看，摩根大通預測，即將到來的貿易衝擊將使新興市場2025年經濟增速降至3.4%，今年料在4.1%。「亞洲新興市場和墨西哥的製造業出口商也將受到衝擊 —— 印度衝擊最小，馬來西亞和越南衝擊最大，」他們預測。