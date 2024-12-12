新威復牌股價飆近6成　指詹培忠被定罪不會影響要約

前立法會議員詹培忠，以及其子詹劍崙日前被區域法院裁定兩項串謀欺詐罪定罪。新威（0058）發出公告，指出有關富亨集團作為要約人作強制無條件現金要約，富亨集團擁有人及公司控股股東詹培忠被判兩項串謀欺詐及違反普通法罪名成立。公司與要約人共同確認，有關事項將不會影響要約。

新威今日復牌後股價上揚，截至上午10時26分，新威報0.475元，升58.3%。



要約人確認，要約將不會受影響；及要約人具備足夠財務資源，在要約獲悉數接納時履行最高付款責任。要約人的財務顧問富域資本信納要約人仍具備足夠財務資源全面履行要約項下的最高付款責任。

新威國際表示，詹培忠告知正就是否就判罪提出上訴尋求法律意見。

董事會為有關事項並無亦不會對集團的正常日常業務及營運構成任何重大不利影響，而集團的日常管理及營運將如常由董事會管理。

詹培忠父子於周一（9日）被定罪。同日新威股價瀉55%後停牌。