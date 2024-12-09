詹培忠言論出位惹爭議　風光時魚翅撈飯　曾入獄被褫奪議員資格

詹培忠與其子涉隱瞞「買殼」協議今（9日）被裁定串謀欺詐罪成，兩人均被即時還柙。詹培忠過往已曾因偽造文書罪而入獄過一次。他過往常有出位言論，故有「潮州怒漢」等綽號，詹在金融界打滾多年，經歷過「魚翅撈飯」年代，之後踏足政壇，擔任立法會議員，卻因被判入獄而被遞奪議員資格。他後來有再捲土重來，現又再因惹官非被囚。



詹培忠過往言論出位，曾有「潮洲怒漢」的綽號。

詹培忠提過過往的威水史時，稱當年也有過魚翅撈飯的日子。(資料圖片)

股票市場打滾獲利被稱金牌莊家

詹培忠籍貫廣東潮洲，早年在潮州市生活，1957年來港。詹在23歲便開始接觸股票，擅於收購問題小企業，通過重組後再出售賺錢。他在1980年因操控佳寧股票，使其狂飊16倍，得到「金牌莊家」稱號，又因他都以金色勞斯萊斯座駕出入而得綽號「金勞詹」。

自言曾過魚翅撈飯日子

詹曾在訪問透露，70年代的香港股市樓市大盛，市面流行着一種「食得招積」的魚翅撈飯；當時作為「少年股神」的他，也自言是天天魚翅撈飯的大戶之一，又指當時全香港酒樓都是賣翅，就連午飯、晚飯股民都要食翅，每日收市後便與朋友或同業去食魚翅撈飯、打麻雀；有時甚至會去交換情報（即去夜總會）或者去遊艇派對玩。

從政期間入獄被奪議員資格

詹在90年代起開始踏足政壇，並在1991至1998年以金融服務界功能界別成為立法會議員，然而他於1998年因偽造文書罪，被判入獄3年，從而被褫奪議席。他後來上訴得直，獲減刑至1年。

然而，他在監禁期間，廉署又再起訴他於1998年立法會選舉中涉賄賂選民，亦被判罪成，被判罰款10萬元。

詹培忠在2016年曾稱，他為要追究梁振英收取UGL五千萬款項事件而參選。(黃永俊攝)

張震遠與金融服務界前議員詹培忠的金錢瓜葛，一度成為社會茶餘飯後的討論議題。

詹培忠的兒子詹劍崙(圖）2016年曾與父一同參選立法會，但雙雙落敗，今與父一同因罪成而被還柙。（資料圖片）

2012年自動退選2016年再選落敗

詹在2004年捲土從來，在2004年循金融服務界重返立法會，2008年自動當選連任。他在2012年立法會選舉，詹原本已報名參選，但最後關頭突然退選並改為張華峰拉票。

與子同參選立法會雙雙落敗

至2016年，詹與兒子詹劍崙曾同參選2016年立法會選舉，詹參選港島區直選，其子則在金融服務界出選，結果兩父子均雙雙落敗。

黃毓民與詹培忠均是立法會議員時，兩人曾發生口角，並互罵對方「監躉」和「黑底」。（資料圖片）

言論出位曾惹爭議

詹培忠一向言論出位，他曾言：「十個女人十個都係雞。」從而惹起不少爭議。對於他曾入獄的過去，詹又曾豁達地形容：「咪當放假囉，好多偉人都坐過監啦。」又曾說過：「威嘅時候，衰嘅時候衰。」

然而他曾入獄的過去，亦試過在立法會上牽起話題，有次他與黃毓民互罵，他罵黃「黑底」，黃反罵他「監躉」。

詹氏父子在2021年11月再被廉署拘捕，指他們在亞洲資源控股的配股安排欺騙聯交所等，今被裁定罪成，詹氏父子均需還柙，亦是詹第二次入獄。