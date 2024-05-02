詹培忠父子涉串謀欺詐　指檢控延誤現沒有證據反駁　申終止聆訊

前立法會議員詹培忠與兒子詹劍崙等人，涉在配售可換股票據以增加某上市公司股本時，隱瞞秘密「買殼」協議，被控串謀欺詐聯交所、該上市公司董事會和股東，並疑清洗4,200萬黑錢。詹父子等3人否認控罪，案件今（2日）在區域法院審理，詹培忠指控方檢控延誤，申請永久終止聆訊。詹就申請作供，透露證監會和廉政公署早於2016年至2018年間，先後邀他會面助查，但當時證監會尚未提控，他「掉以輕心」沒有尋找涉案與案相關的資料，「點知會演變成廉政公署插手，超出我嘅預期。」惟詹於2020年獲證監會告知調查結束後，已「取消曬」涉案資料，現時沒有證據反駁。法官練錦鴻將案押後至下周一（6日）續審，料就詹的申請作出裁決。



4名被告：詹培忠（75歲，亞洲資源控股大股東）、詹劍崙（52歲，商人）、王蓓麗（65歲，無業）及馬鐘鴻（48歲，商人）。詹氏父子及馬三人，被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東，及聯交所；王與馬另被控一項洗黑錢罪，指他們於2013年10月24日至2014年1月24日期間，由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據。馬早前缺席聆訊，遭法庭通緝。

詹培忠申請永久終止聆訊 指控方延誤檢控

詹培忠一方指，控方在本案中延誤檢控，對詹造成不公，申請永久終止聆訊。詹就此出庭作供，確認證監會於2016年10月已就本案與其會面；2018年4月廉政公署再就此事與他會面；2020年3月收到證監會通知，案件已完成調查，詹不會被起訴。

控方代表資深大律師譚耀豪質疑，詹由2016年獲邀助查，直到2020年得悉證監會不再起訴，4年間卻不曾尋找案件相關的紀錄。詹稱他於2016年中風，令他無法正常工作，他同意自己可在該4年間尋找紀錄，但指當時證監會尚未落案起訴，故他「冇成日掛住呢件事。」

控方又問，詹及後獲廉政公署邀請會面，為何仍不覺得需要準備與案相關的文件？詹自言「掉以輕心」，但不認為自己有做錯，他指當時證監會沒有明言一定會起訴自己，「點知會演變成廉政公署插手，超出我嘅預期，點會以為自己犯法。」

控方強調本案涉及大量人物和文件 調查需時

詹強調審訊不公，指他案發時已遵照《證券條例》作出申報，控方指控不實。當證監會表明不會提控，他便「取消曬」所有相關資料，但後來再被起訴，「咁我何來有證據？」詹又提到控方在案件尚未審訊前，已申請凍結銀行戶口資金。而且馬鐘鴻已潛逃，導致辯方失去盤問他的機會。

詹的資深大律師郭棟明陳詞指，同案被告馬鐘鴻於2021年9月非法入境香港，其後一直還押，直至同年11月19日，馬擬向法庭申請保釋，廉署當日才正式落案起訴馬和詹氏父子。但事實上，廉署早於2021年3月完成蒐證，卻延誤8個月才提控，期間甚至未作任何拘捕。郭認為廉署因爲擔心馬獲保釋後會潛逃，刻意安排延至當日起訴各人，「一日未捉到馬先生，一日都唔會落案起訴，廢事打草驚蛇。」

主控官譚耀豪則指，檢控延誤不足以讓辯方申請擱置聆訊，而且本案涉及大量人物和文件，包括資金、股票等交易紀錄，因此調查需時。譚又指本案涉及嚴重指控，廉署或者控方要檢控一名前立法會議員，也非容易之事。辯方指稱控方「有計畫地延誤」檢控，但連控方延誤目的都說不出；而且辯方聲稱聯絡不上部分證人，亦大可申請法庭傳票。

案件編號：DCCC439-400/2022

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