美股｜道指收跌234點　納指挫0.66%　Tesla及Nvidia同跌逾1%

美國首次申領失業援濟人數增幅，以及11月最終需求生產物價指數（PPI）增幅均高於預期，美股周四（12月12日）下跌，道指至收市跌234點，前一天突破2萬點大關的納指回落0.66% 。其中，前一天飆近6%的Tesla下跌1.57%；AI晶片龍頭Nvidia亦跌1.41%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.74% 恒指夜期低水178點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.18%。其中，名創優品漲5.45%、阿里巴巴升0.30%。恒指夜市期貨收報20,219點，跌251點，較恒指收市20,397點，低水178點，成交25,197張。

道指收市報43,914.12點，跌234.44點或0.53%；納指收報19,902.84點，跌132.05點或0.66%。標普500指數報6,051.25點，跌32.94點或0.54%。

圖為2022年6月13日拍攝的照片，智能手機顯示Adob​​e標誌。（Reuters）

Adobe跌近14% 華納兄弟探索飆逾15%

前一天漲逾5%的Google母公司Alphabet，周四回吐1.76%；而Amazon跌0.56%、Meta挫0.30%。微軟（Microsoft）上漲0.13%、蘋果（Apple）漲0.60% 。

Adobe跌13.69%，該公司預測明年業績不及預期。

配藥設備製造商Nordson跌8.19%，該公司預期測明年收入低於華爾街預期。而健康保險公司Centene預測明年利潤高於預期，令股價上漲1.93%。

華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）股價上漲15.43%，該公司決定將日益下滑的有線電視業務，與串流媒體和電影業務分拆。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

美11月PPI升幅高於預期

數據方面，美國上周新申領失業援濟人數增加17,000人，升至24.2萬人，高於市場預期的減少至22萬人；前值經修訂為22.4萬人。

另外，美國11月最終需求生產物價指數（PPI），按月上升0.4%，高於市場預期和前值均為0.2%；按年上升3%，高於預期升幅為2.6%，也高於前值的2.4%，是自去年2月以來最大升幅。期內剔除食品及能源項目的核心PPI，按年升3.4%，按月升0.2%。