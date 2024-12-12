「股神」巴菲特公布1460億美元身家遺囑　給所有超級富豪一個警示

「時間之神總是贏家，它很善變，有時會在生命之初就按下停止鍵，有時則會等上一個世紀才來敲門——我夠幸運，但顯然不久之後它會找上我。」在不久前致股東信中，「股神」華倫巴菲特（Warren Buffett）以宣布遺囑的方式來安排後事，姿態坦然。



他目前的淨資產約1,460億美元（約1.14兆港元），全球富豪榜排名第十，力壓英偉達老闆黃仁勳，這些資產裏99.5%為波克夏股票。94歲的華倫巴菲特依然很健康，每天吃着麥當勞早餐，喝許多罐冰可樂，活得「像個六歲的孩子」。

唯一改變的是，老搭檔查理芒格（Charlie Munger）在一年前去世（去年11月28日），顯然深深影響了他。

【延伸閱讀】巴菲特左右手芒格逝世：最欣賞儒家思想 稱讚中國公司比美國更強

+ 28

這次「遺囑」的核心內容，就是當巴菲特去世後，將由他的三個孩子全權分配巴菲特幾乎所有財產——不能佔為己有，只能用來做慈善。他也向其他富豪提出了一個重要建議：在子女簽字之前，先讓他們讀一遍你的遺囑，確保他們理解你分配財產的邏輯，和要擔負的責任。

這些年裏，查理和我見過太多家庭分崩離析，就因為遺囑寫得不夠妥當。

捐出幾乎所有財富 為三個孩子做慈善

巴菲特很早就承諾過，將在有生之年或去世時向慈善機構捐出99%的個人財產。他也的確在不斷實踐這一點。自2006年以來，他已經向老友比爾蓋茨（Bill Gates）的蓋茨基金會，以及自己家族相關的四個慈善基金會捐出其持有的一半伯克希爾股權。在之後的這十幾年中，巴菲特不斷在微調着自己的遺產安排，調整的依據是對自己三個孩子的觀察，這某種程度上是一種「他們是否能妥善處置巨額財富」的考核。

在近日的致股東信中，巴菲特表示，自己仍將堅守2006年的承諾，將波克夏全部股份捐出，具體分配則將由孩子們來執行。

我從不想建立一個世襲財富的家族——並不是因為我不信任我的三個孩子，但至於他們的後代，就很難說了。

如今，巴菲特的三個孩子分別是71歲、69歲、66歲。大姊蘇珊巴菲特（Susan Buffett）是伯克希爾董事會成員，有以自己名字命名的慈善基金會，主要資助生殖權利和大學獎學金。老二霍華德巴菲特（Howard Buffett）是農業專家，他的基金會致力於糧食安全，以及打擊人口販賣等。他也在伯克希爾董事會任職。小弟彼得巴菲特（Peter Buffett）是音樂家，和妻子共同領導的基金會主要資助北美原住民社區合作計畫。

巴菲特與長女蘇珊（Facebook@Susan Alice Buffett）

巴菲特先指定了三個更年輕的候選繼承受託人，比自己兒女更年輕，暫時在名單上生效。當自己過世後，三個孩子將親自處理這筆數千億美元的龐大資產。「股神」說，在過去二十年中，自己仔細考察了三個兒女，證實了他們的慈善行為有了長足進步，每個人都有能力管理二十到三十人的團隊。

手握巨大慈善資金的人永遠會被當成肥肉，他們身邊會出現各種「真誠」的請求，捐贈的要求被拒絕後，求助者會找其他朋友來求情……

巴菲特為他們設立的方案是，三個人在做慈善捐贈決策時必須投票一致性通過。也就是說如果哪一人想將部分財產佔為己有，另兩人都能隨時否決。對於父親的遺囑，大姐蘇珊表示，三人還沒有討論過將怎麼做，因為現在為時過早：

唯一能確定的是，這會是我們正在做的事情的延伸。

姐弟三人都認為，父親留下的這筆財富會讓他們面臨相當大的工作量，這並不輕鬆。

【延伸閱讀】股神巴菲特94歲大壽 狂吃麥當勞從不戒口 長壽或全靠這5大秘訣（點圖放大閱讀）：

+ 15

趁頭腦清醒時給子女把遺囑講明白

這三個孩子都是巴菲特與前妻蘇珊所生。 2004年，蘇珊因病去世，生前她是波克夏哈撒韋的第二大股東，遺產價值30億美元，其中96%捐贈給了基金會。蘇珊去世兩年後，三個孩子各自獲得了1000萬美元，這是巴菲特唯一一次給他們如此大額的贈予，體現了蘇珊和他的共識：

如果父母夠富有，不妨留給子女足夠的錢，讓他們去做想做的事，又不能多到足以讓他們躺平。

在確立這項身後財產計畫前，巴菲特與三個兒女進行了長久且深入的溝通，並獲得了他們的支持。

對於所有父母，無論是否富有，我都建議：在子女成年後，簽字前先讓他們讀一遍你的遺囑，確保他們理解你分配遺產的邏輯，以及你去世後他們要承擔的責任……如果他們有任何質疑，請仔細傾聽，採納其中有用的建議。你肯定不希望他們在你已經沒法對這個世界做出任何回應時，才對遺囑裡的內容追問「為什麼」。

巴菲特說，在芒格和自己經歷過的漫長歲月中，他們見過太多遺囑導致的家庭悲劇，嫉妒、憤恨、委屈的情緒在父母去世後會很快失控，家庭分崩離析，尤其是遺囑更偏愛兒子而非女兒時。

查理和我也見過好的例子，就是父母在生前與子女充分討論過遺囑，家庭因此變得更團結。

這也是巴菲特的家族傳統，他的父親生前與他就遺囑做過詳細討論。父親霍華德巴菲特（Howard Buffett）曾是內布拉斯加州眾議員，也是一位商人。他對兒子的言教，很大程度上塑造了華倫巴菲特的財富觀，從年幼時的商業啟蒙，一直到90多歲立遺囑。

巴菲特還記得，10歲生日時，父親送給自己的禮物是一次東岸旅行，但需要他自己制定目的地。他當時毫不猶豫地選了華爾街，雖然沒有熟人介紹，父親還是帶着他大膽敲開了高盛的大門，並幸運地獲得了與高盛（Goldman Sachs）傳奇人物西德尼溫伯格（Sidney Weinberg）交談半小時的機會。小巴菲特離開前，溫伯格給了他一個大大的擁抱，並提了一個讓他永生難忘的問題：

華倫，你喜歡哪一檔股票？

「六歲飲食」保持健康 過簡樸的晚年生活

去年11月28日，99歲的查理芒格去世。告別相伴多年的老搭檔，巴菲特沒有表現出太多悲傷，更多的是一種對命運安排的接納。兩個月後的（上一封）致股東信中，他用一篇短文悼念了這位摯友和導師。

查理從未試圖為他這個創造者爭取榮譽，而是讓我獲得所有的掌聲和讚美。他與我的關係亦兄亦父，就算我犯了錯，他也從未指責我。

但顯而易見的是，老友的過世讓「股神」進一步看清了，自己正在走向生命終點。他的身體依然硬朗，同時意識到了「我已經進入了加時賽」。這一年時間裏，巴菲特的財富成長了約260億美元，以1,460億美元淨資產位列全球第十大富豪，比英偉達老闆黃仁勳高出近200億美元。儘管少年時代就開始接觸股票和投資，16歲就靠送報，賣日曆、舊高爾夫球和郵票賺到了5萬美元第一桶金，巴菲特的大部分財富其實都是50歲以後賺到的。

某種程度上，這讓他一直保持着簡樸生活的態度，直到現在。在第一個孩子出生時，巴菲特把梳妝台的抽屜改造成搖籃，第二個孩子的嬰兒床也是借來的。他對房產沒什麼興趣，現在還住在50年代購入的奧馬哈的房子，和富豪榜上其他人比起來可謂寒酸。70年代他在加州海灘置辦過一間度假屋，幾年前掛牌1,100萬美元出售，最後只賣了750萬，讓「股神」大失所望。

到了晚年，巴菲特的生活方式依然沒什麼改變。每天早上7點起床，看一堆新聞網站，8點給同事佈置當天的交易內容，開盤前準時抵達辦公室。他上班前會去麥當勞吃早餐，每天喝五瓶以上可樂。

我查過精算表，死亡率最低的就是六歲的孩子，所以像六歲孩子那樣飲食，就是我能採取的最安全的方法。

老朋友比爾蓋茨吐槽過，兩人有次來中國旅行，中午在麥當勞吃午餐，巴菲特主動提出買單，然後竟從口袋裡掏出一張優惠卡。

在芒格去世後，巴菲特確立了當時61歲的副董事長格雷格阿貝爾成為自己的接班人，並擔任伯克希爾執行長。這一年來伯克希爾數十家業務依然照常運作。如今，他又安排好了個人財富未來的分配，沒了後顧之憂，安享晚年。

你如何看待巴菲特的這份遺囑？留言聊聊你的看法吧。

【延伸閱讀】Sam Altman被炒 ChatGPT暫代CEO有幾犀利：大學時期造出一輛賽車（點圖放大瀏覽）：