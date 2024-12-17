美股｜道指收跌110點　納指升1.24%再破頂　Tesla飆逾6%

市場聚焦聯儲局本周議息結果，普遍預期將減息0.25厘。美股周一（12月16日）個別發展，道指至收市跌110點，納指則漲1.24%再創新高。其中，Tesla飆6.14%，每股收報463.02美元，總市值接近1.5萬億美元。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌2.19% 恒指夜期低水40點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌2.19%。其中，阿里巴巴跌2.04%、愛奇藝跌7.93%。恒指夜市期貨收報19,755點，跌66點，較恒指收市19,795點，低水40點，成交11,778張。

道指收市報43,717.48點，跌110.58點或0.25%；納指收報20,173.89點，升247.17點或1.24%。標普500指數報6,074.08點，升22.99點或0.38%。

2024年4月22日，德國漢諾威，圖為人們在博覽會期間，走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

Alphabet升3.6% Nvidia跌1.68% 博通飆逾11%

多隻大型股走高，Google母公司Alphabet升3.60%、Amazon升2.40%、蘋果升1.17%、微軟漲 0.97%。晶片商博通（Broadcom）飆11.21%，但AI晶片龍頭Nvidia跌1.68% 。

隨著Bitcoin價格曾升穿10.7萬美元，Coinbase Global漲1.52%，比特幣礦商MARA Holdings升8.05%。

將剔出納斯達克100指數成分股 超微電腦挫逾8%

超微電腦（Super Micro Computer）將被踢出納斯達克100指數成分股，股價跌 8.26%。

工業集團Honeywell漲3.68%。此前該集團表示，正探索剝離其航空航太業務。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

美12月製造業PMI低於預期

數據方面，標普全球公布，美國12月製造業採購經理指數（PMI）初值為48.3，低於市場預期的49.8，上月終值為49.7。綜合採購經理指數（PMI）初值升至56.6，高於11月的54.9，創逾2年半以來最高。