美國減息｜鮑威爾暗示放慢減息節奏　強調需看到遏抑通脹進展

撰文：蕭通
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美國聯儲局周三（12月18日）公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘，但點陣圖顯示明年料只減息兩次。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後發表偏鷹講話，稱 正處於利率調整過程的新階段，現在需要看到遏抑通脹進展，聯儲局對進一步減息將持謹慎態度，「我們已迅速走到這裏，接下來我們會放慢腳步」，但明年加息應該不太可能出現。

圖為2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

鮑威爾稱今次減息決定驚險，但認為是正確決定。至於進一步降息，局方將關注通脹的進一步進展，以及勞動力市場的持續強勁。只要經濟和勞動力市場穩健，就可以謹慎考慮進一步減息。

他重申，聯儲局在控制通脹方面取得了顯著進展，商品通脹總體上已回到疫情前的水平。他對通脹下降有信心，但必須繼續實行限制性政策，使通脹達到2%的目標，認為可能還需要一兩年的時間。

稱聯儲局不能持有Bitcoin　無意尋求修法

他指出，美國經濟表現非常非常好，很明顯已經避免了經濟衰退，他對經濟非常樂觀，預計明年又是好年。

對於有傳候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將推比特幣戰略儲備基金，鮑威爾稱聯儲局不被允許擁有比特幣，也無意持有，亦不希望改變法律。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）
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