美股｜道指九連跌收市挫267點　1978年來最長跌浪　Tesla升3.64%

美國零售銷售數據強於預期，在聯儲局公布議息結果前，投資者轉趨謹慎。美股周一（12月16日）下跌，道指至收市跌267點，是連續第9個交易日下跌，亦是1978年2月以來最長跌浪。Tesla獲瑞穗上調股票評級，繼前一天飆逾6%後，周二再漲3.64%；蘋果公司亦升0.97%，兩間公司收市股價均創新高。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲1.97% 恒指夜期高水172點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲1.97%。其中，阿里巴巴升1.27%、嗶哩嗶哩漲4.58%。恒指夜市期貨收報19,872點，升125點，較恒指收市19,700點，高水172點，成交11,026張。

道指收市報43,449.90點，跌267.58點或0.61%；納指收報20,109.06點，跌64.83點或0.32%。標普500指數報6,050.61點，跌23.47點或0.39%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Nvidia跌1.22% 博通跌近4%

部份科技股走軟，AI晶片龍頭Nvidia跌1.22%，為連續第4個交易日下跌；晶片商博通（Broadcom）在前一天創新高後，周二挫3.91%。Google母公司Alphabet回吐0.63%、Amazon跌0.76%。

藥廠輝瑞（Pfizer）對明年獲利的預測，與市場預期大致一致，股價上漲4.67%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

美11月零售銷售按月增0.7%

數據方面，美國11月零售銷售按月增加0.7%，為9月以來新高，增幅高於市場預期的0.5%，亦高於前值的0.5%。

另外，聯儲局於當地周二起一連兩日議息，市場普遍預期將減息0.25厘。