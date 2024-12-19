美國減息｜滙豐等四大行減最優惠利率12.5點子　今年第三次

聯儲局宣布減息25點子，為自9月以來連續第三次減息，但點陣圖顯示明年料只減息兩次。本地銀行亦跟隨美國減息步伐，降低現行最優惠利率（P）水平，也同樣為今年來第三次。



香港上海滙豐銀行有限公司今天﹙19﹚宣布，由2024年12月20日（星期五）起，下調港元最優惠利率12.5點子，由年利率 5.375%調低至5.25%。

另外，滙豐予港元儲存款戶口的利率亦調低12.5點子，戶口結餘5,000元以上年利率為0.25厘。該行並宣布，由2024 年12月20日（星期五）起，下調美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，由年利率0.5% 調低至0.375%。滙豐對上一次於2024年11月11日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減25點子。

滙豐對上一次於2024年11月11 日調整港元最優惠利率，當時減息25 點子。

今年以來已減息3次，意味每次美國減息均跟隨，幅度共有0.625厘。

渣打香港宣佈，由2024年12月23日 （星期一） 起，港元最優惠貸款利率將下調0.125厘，由年息5.625厘，調低至年息5.5厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.375厘下調至年息 0.25厘。

中銀香港：美債息或出現階段性反彈

中國銀行(香港)也宣佈，自 2024 年 12 月 23 日(星期一)起，該行之港元最優惠利率由年利率 5.375 厘調整至 5.25 厘，而港元活期儲蓄存款利率由年利率 0.375 厘調整至 0.25 厘。

中銀香港個金產品財富策略及分析處主管張詩琪認為，美國通脹回落速度將會放慢，美聯儲因而減慢未來減息步伐,以先行管理市場預期。美國通脹回落速度或會受到未來的財政政策方向影響，但由於政策落地並傳達至實質經濟層面有滯後性，故此一向以數據為主導的美聯儲需要時間觀察經濟情況，以調節減息步伐。美聯儲主席亦強調未來進一步減息時，必須看到對抗通脹取得新的進展，言論傾向鷹派。目前市場普遍預期,美聯儲明年 1 月議息將按兵不動。

議息結果公佈後，資產價格出現明顯波動，美股三大指數下跌幅度介乎 2.58 至3.56%，美國 10 年期債息則反彈至約 4.5%。張詩琪預期，隨著美聯儲調節減息步伐，美國債息將在回落過程中出現階段性反彈。

恒生：會繼續密切留意情況適時調整利率水平

恒生銀行將下調港元最優惠年利率，由 5.375%下調至 5.250%，減幅為 12.5 點子。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，調低港元最優惠利率，主要是考慮了美國聯邦儲備局的減息舉措、宏觀經濟環境及市場走勢等各方面的因素。該行會繼續密切留意外圍環境及市場發展，適時調整利率水平。

該行亦下調港元儲蓄存款年利率,戶口結餘達 5,000 港元或以上的儲蓄存款年利率，將由 0.375%下調至 0.250%。倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣 100 萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持不變,為 0.001%。這些調整將於 2024 年 12 月 20 日起生效。